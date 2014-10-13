美元下滑 因担心全球经济成长及美联储官员言论

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月13日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，且担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能推迟首次升息。
在上周德国公布疲弱经济数据以及国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估后，对海外经济体质的担忧持续，带动欧元和日圆兑美元上涨。
美联储官员周六表示，全球经济放缓可能妨碍美国收紧货币政策。许多汇市交易员预计，如果美联储升息会带动资金流入美国，从而提升美元。
“市场相信美联储将会是首批收紧货币政策的主要央行之一，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“如果美联储因全球经济成长忧虑，收紧政策的可能性降低，那么市场可能会减少美元多头仓位。”
美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员们周六评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。最引人瞩目的是，美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。
分析师表示，通常因全球经济成长忧虑而上涨的日圆得益于美元走软，而日圆和欧元都走强，因交易商出脱较高风险货币押注。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。
数据扶助提振澳元和新西兰元，因两国同中国的贸易关系密切，富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
欧元兑美元EUR=纽约尾盘升0.5%，报1.2690美元，略低于日高1.2699美元，美元兑日圆JPY=跌0.55%，报107.10日圆，稍早触及107.07日圆的近一个月最低。
美元指数.DXY跌0.54%，报85.459，美元兑瑞郎CHF=跌0.51%，报0.9524瑞郎。
澳元兑美元AUD=D4攀升0.98%，报0.8766美元，新西兰元兑美元NZD=D4升0.99%，报0.7893美元。
美国债市今日因哥伦布日休市，美股周一重挫，标普500指数.SPX收挫1.65%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2752 1.2627 +0.99 -7.22 1.3745
美元/日圆 JPY= 106.83 107.65 -0.76 +1.45 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 136.22 135.94 +0.21 -5.81 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9479 0.9574 -0.99 +6.17 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.6083 1.6075 +0.05 -2.86 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1196 1.1198 -0.02 +5.42 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8768 0.8681 +1.00 -1.63 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2084 1.2086 -0.02 -1.52 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7925 0.7852 +0.93 -4.48 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7890 0.7814 +0.97 -3.85 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.4709 6.5083 -0.57 +6.67 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.2528 8.2205 +0.39 -1.03 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.1122 7.2303 -1.63 +10.49 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0713 9.1312 -0.66 +2.53 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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