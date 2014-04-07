美元受就业数据拖累走软 欧央行官员讲话提振欧元

* 日本央行开始为期两天的政策会议，日圆受到支撑

* 美元走软，因就业数据令看涨人士失望

* 欧元走强，受助于诺沃特尼的讲话

路透纽约4月7日 -美元兑主要货币周一走软，因上周公布的就业数据略低于预期。而欧洲央行决策者的讲话限制了对央行推出更多刺激举措的预期，提振欧元。

美国劳工部上周报告，3月非农就业岗位增加19.2万，2月增加19.7万。失业率持平在6.7%。经济学家的预期为就业岗位增加20万。

美国就业数据令部分押注数据会更强劲的投资者失望。他们原本认为，如果数据更佳，将促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息，这将在未来数月提振美元。

“数据本周继续发酵，”Citigroup Global Markets Inc.的G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示。他说，周五的就业数据为联储保持低利率的政策提供了支撑。低利率政策对美元不利。

美联储主席叶伦在3月19日举行的记者会上暗示，美联储可能较预期提前升息。目前美国联邦基金利率接近零。

周一，诺沃特尼和莫尔许等欧洲央行决策者的讲话暗示，央行不会立即推出更多宽松货币政策，这推高欧元兑美元。

诺沃特尼表示，无需立即行动应对欧元区通胀放缓的局面。而莫尔许则表示，尽管央行正在制定大规模购买资产的计划，但距离最终实施仍遥遥无期。

“欧洲央行官员一致表示存在实施量化宽松(QE)的可能性，但有可能性并不意味着一定会使用，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“现实是短期内不会执行量化宽松举措。”

自欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼3月25日表示，更适合使用负存款利率来应对欧元汇率攀升后，欧元一直承压。

欧洲央行4月在法兰克福举行的会议上暗示，如果欧元区通胀在过长时间内保持在低位，将使用量化宽松和其他货币政策工具加以应对。

诺沃特尼和莫尔许周一的讲话暗示，决策者反对在短期内开始实施量化宽松举措，Foreign Exchange Analytics的Gilmore表示。

美国就业数据上周五公布后，美元兑日圆也走软，在就业报告公布前已连涨两周。不过，日本将进一步增加流动性的前景周一限制了美元兑日圆的跌幅，日本央行今日开始举行为期两天的政策会议。

美元指数.DXY最新回落0.24%，报80.217。欧元兑美元上扬0.27%，报1.3742美元。美元兑日圆跌0.13%，报103.155日圆。美元/日圆盘中触及一周低位。.

美元兑瑞郎也下跌0.49%，报0.8877瑞郎。

交易商买入日圆，因预期日本央行可能意外按兵不动，Chapdelaine Foreign Exchange的Borthwick表示。

交易商买入日圆的另一个原因是日圆的避险吸引力，因周一美国股市走低，Citigroup Global Markets的Englander表示。美国三大指数周一走低，标普500指数.SPX收跌1.08%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3740 1.3702 +0.28 -0.04 1.3745

美元/日圆 103.09 103.28 -0.18 -2.10 105.30

欧元/日圆 141.67 141.50 +0.12 -2.05 144.63

美元/瑞郎 0.8878 0.8924 -0.52 -0.56 0.8928

英镑/美元 1.6608 1.6578 +0.18 +0.31 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0978 -0.06 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9270 0.9291 -0.23 +4.01 0.8913

欧元/瑞郎 1.2199 1.2222 -0.19 -0.59 1.2271

欧元/英镑 0.8269 0.8265 +0.05 -0.34 0.8297

新西兰元/美元 0.8601 0.8597 +0.05 +4.81 0.8206

美元/挪威克朗 5.9911 5.9980 -0.12 -1.24 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2347 8.2247 +0.12 -1.25 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5239 6.5524 -0.43 +1.35 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9671 8.9838 -0.19 +1.35 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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