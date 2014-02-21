一周综述：美元站稳脚跟 人民币意外急贬

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
整理 李爽
路透北京2月21日 -本周全球各大央行可谓“热闹非凡”：日本央行、美联储、欧洲央行、英国央行以及澳洲央行纷纷公布会议记录或政策消息。此外，多国重量级数据也密集出炉，均搅动汇市走势，左右投资者交投方向。
美元在周初疲弱资料的打压下步步向下，但在后半周受益于美联储会议记录和向好的经济资料，站稳了脚跟。而本来一路高歌猛进的欧元，则在欧元区PMI资料的重压下从七周高位跌落。更为出乎意料的，是人民币兑美元即期周三开盘半小时急贬一百个点子，令交易员迷茫、企业冷静、套利者顿足。截至周四收盘，人民币已连跌三天，并创两个半月来新低。
下周将发布的重要消息，包括多国GDP、通胀率、就业报告和制造业数据以及多位央行官员讲话等。市场人士也在关注本周末20国集团(G20)在悉尼召开的财经首脑会议，全球经济成长和最近新兴市场动荡料成为此次会议的焦点。
数据方面，下周值得留意的是日本国内生产总值(GDP)、工业生产和贸易收支，美国和英国消费者物价指数(CPI)，以及欧美国家的采购经理人指数(PMI)。
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**各国央行动态**
美联储周三公布1月政策会议记录，当中显示其缩减购债的计划没有改变。美联储三名官员当天也表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储继续缩减购债规模。受此激励，美元终于由跌转升，周四在良好资料的支撑下再接再厉。美元指数报80.30左右，摆脱周三触及的八周低位79.927 。投资者在静候后续经济数据，从中找寻能支持美联储继续缩减购债规模的更多迹象。
不过，在美联储内部，主张用升息来刺破资产泡沫的争论正在升温。利率维持在近零水平已经五年多了，而且通过购买债券向经济中注入了数万亿美元的资金，如何更好地在泡沫迹象一经出现就及时采取行动，对于美联储和新任主席叶伦来说，将是一个关键问题。
日本央行周二维持宽松的货币政策不变的决议公布后，日圆短暂反弹。不过其特别贷款工具延长一年的举措，被视为体现央行有放宽政策的倾向，之后日圆转跌。周五美元兑日圆小涨0.2%至102.52，远离周四盘中低位101.67。
BK Asset Management经理Kathy Lien在给客户的报告中称：“虽美元兑日圆上涨有难度，不过如果投资者继续忽略美国疲弱的资料，那么一旦出现较强数据，美元就有可能重新攀上103上方。”此外，她还称，外汇交易商也应该关注美国现货公债和股市走势。一些分析师也认为，美日利差可能缩窄，或扭转日圆疲势。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼接受采访时表示，欧元区的低通胀和欧元强势今年可能会自行修正，不需要欧洲央行采取行动。不过，欧元周四受到部分令人失望的欧元区资料和调查报告拖累，今日兑美元则持稳于1.3718附近，守在周三高位约1.3773之下，后者是1月2日以来最高水平。
澳元周四一度跌至一周低位0.8937，因黯淡数据重燃中国经济成长忧虑。但周五澳元扳回跌幅持稳。之前澳洲央行公布会议记录称，刺激举措发挥作用，利率可暂时保持不变。委员会将继续审视资料，以评估政策是否仍然适宜。
**人民币急贬 **
人民币兑美元即期周三开盘半小时内急贬近一百个点子，这让交易员迷茫、企业冷静、套利者顿足。在一阵“破6”的呼声中，人民币截至周四收盘已连跌三天，并创两个半月来新低。
市场人士分析，这波行情从在岸/离岸、本外币、基本面/市场价格三方面均出现背离，缺乏市场自发性推动贬值的根据。推测以央行干预引导价格的可能性为大，目的应为冷却过热的升值预期，打击、挤出短期套利资金。
同时，由于这波贬值没有基本面恶化作为支撑，短期内冲击有限，演变为趋势性拐点的可能性不高。短期内市场会趋于冷静，紧密观察央行在中间价和日内市场价引导的信号。也有分析人士指出，人民币贬值后缩短与中间价的差距，若升值预期弱化、甚至出现分化时，将再次迎来推进汇率市场化改革政策的窗口期，包括进一步扩大人民币波幅等。
展望下周，将有不少影响市场走势的消息发布，包括多国GDP、通胀率、就业报告和制造业数据以及多位央行官员讲话等。市场人士也在关注本周末20国集团在悉尼召开的财经首脑会议，全球经济成长和最近新兴市场动荡料成为此次会议的焦点。俄罗斯一央行人士周五说，G20会议有必要讨论FED退出刺激举措对新兴市场的影响。(完)
(审校 屈桂娟)
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