一周焦点：美元上涨且商品下跌 主要股市能否维持高估值？

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月9日 - 在北半球夏季时光里，投资者正在思考的一个问题是，在大宗商品价格下跌、美元走强和美联储可能在9月升息的情况下，主要股市能否维持今年相对较高的估值？

美国7月非农就业岗位增长稳健，增强市场对于美联储在9月16-17日会议上升息的预期。

花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、美银美林和瑞银集团(UBS)现在相信，美国经济改善程度足以支持下月升息。但高盛、法国巴黎银行和野村则认为，12月升息的可能性更大，这样可以看到关于美国消费物价的更多数据，而且8月非农就业报告将在9月4日出炉。

随着美国企业财报季接近尾声，企业仍担心美联储升息会损及获利。美联储升息可能刺激美元进一步升值，而在人民币仍松散地与美元挂钩的情况下，升息会导致中国需求下降，引起包括原油在内的大宗商品价格继续走低。

“尽管大宗商品下跌，但股市仍然上行，必须要有所考量，”东方汇理银行外汇研究主管Valentin Marinov称。

“我们远没有那么乐观，而且觉得发达股市可能落后于其他资产类别，因投资者在为美联储收紧政策做准备，同时全球经济数据继续加深市场担忧，”他称。

美股标准普尔500指数.SPX上周跌1.3%，不过年内仍然上涨0.8%，年初以来一直在窄幅区间内波动。不过，该指数自美联储近10年前最后一次升息以来累计上涨62%。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX50 .STOXX50E上周收高0.18%，今年以来上涨15.9%。MSCI全球股指.MIWD00000PUS上周跌1.0%，年内仅上涨1.2%。

“石油和金属价格大跌，对能源、工业和材料企业的冲击尤其严重，同时消费导向型企业称，在汽油价格下跌的背景下，消费者支出基本没怎么增长，”高盛的David Kostin写道。

“美元走强仍然是公司业绩的拖累因素，公司高管认为这一趋势还将持续下去，”他表示。

公司营收也仍然是一大担忧，但是随着通用汽车(GM.N)、摩根大通(JPM.N)、微软(MSFT.O)、国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)、宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)、花旗(C.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)、可口可乐(Coca Cola)(KO.N)、甲骨文(Oracle)(ORCL.N)和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等标普500指数成分企业第二季的营收均录得较上年同期跌幅，投资者不能将今年回报甚微全归咎于能源业。

截至目前已有80%的美国企业公布了第二季业绩，标普500指数成分企业营收预计较上年同期减少3.1%，为连续第二季下降。

“前两次营收增幅下降分别是在2008年和2001年，均正值美国经济衰退之时，”Pension Partners驻纽约研究主管Charlie Bilello指出。“而目前美国经济仍在扩张，但企业营收却不然，”他表示。

美国股市自2009年3月触底以来已累计上涨215%，而且还有诸多理由支持股市继续上涨，其中股票回购被视为主要的推动因素之一。

仅在去年，美国企业就支出5,530亿美元用于股票回购，为第二纪录高点。德意志银行的Binky Chadha认为，由此带来的股票供应减少，是支撑美国股市的主要因素之一。

虽然私募股权基金(private equity fund)借美国股市估值较高的机会出脱手中的股权，但其步伐仍然赶不上股票回购的速度。

根据Private Equity Growth Capital Council的数据，今年上半年，美国私募股权公司将1,950亿美元股票套现。私募股权公司“退股数量(exit volumes)”较2014年同期上升46%，较2013年同期更是高出275%。

从历史经验看，保证金借款水平处在高点，经常预示着许多资产类别会遇到麻烦，而这一水准在今年稍早降至2007年水平之下后，已重新攀升至2000年水准上方的高位。

“这并不意味着一定会有麻烦，但值得注意的是，过去几个月来风险似乎有所增大，”Commonwealth Financial Network的Brad McMillan说。

**油市储油空间告竭**

与此同时，能源板块持续遭逢油价新一波下跌的苦处。

布兰特原油上周下跌7.0%，至每桶48.50美元，与美国原油一样，都距离今年稍早触及的六年低点不远。

油市眼下担忧的不只是供应过剩，还担心储油空间更加缺乏。

“我们估计自1月以来，原油及油品的储油槽已增加约1.70亿桶石油储油，浮式储油装置则增加约5,000万桶储油，”高盛的Jeffrey Currie说。

“通常，当所有石油及油品的储存能力出现缺口时，供应必须立即重新低于需求，”他说。

根据能源谘询机构Wood Mackenzie，结果就是美国能源公司计划裁员更多，新石油项目有超过2千亿美元的投资被取消或搁置。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/刘秀红/郑茵/李婷仪 审校 杜明霞/许娜/白云//张荻/张若琪)

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