美元攀升至多年高位 伯南克讲话引发放缓购债步伐的臆测

* 伯南克称，可能在未来的某次会议中决定缩减资产购买规模

* 瑞郎下跌，因瑞士央行总裁乔丹称央行不排除采取负利率的可能

* 日本央行上调经济预估，一如预期维持政策不变

路透纽约5月22日 - 美元兑日圆周三上涨至四年半高位，美元指数升至近三年峰值，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克的讲话引发对美联储可能在未来几个月放缓购债步伐的臆测。

伯南克在国会作证时表示，美联储目前将继续执行大规模购债计划。但他补充说，如果经济持续改善，美联储可能“在未来几次会议上缩减”资产购买规模，且他警告，保持利率过低过久将带来风险。

在伯南克称货币刺激举措正扶助美国经济复苏，撤走目前举措为时过早后，美元最初下跌。之后美元反弹，且飙升至日内高位，因交易商聚焦在美联储可能在今年稍晚缩减购债规模。

“伯南克讲话明显表明，美联储在认真考虑撤走量化宽松政策，所有围绕这种可能性的臆测都得到证实，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说。

“美元自本月初受创，目前应该能延续涨势，因伯南克的讲话为美元上涨开绿灯。”

美元兑一篮子货币从年初迄今累计上升逾5%，因预期美联储将较原先预期更早开始结束购债计划。

但这些希望本周有所减退，此前几名美联储官员的言论为对美联储可能很快改变其政策立场的臆测浇了冷水。

根据路透数据，美元兑日圆升至103.73日圆日内高位，此为2008年10月来最高。美元尾盘涨0.4%，报102.87日圆。

美联储最新会议记录凸显决策者对于何时开始缩减构债规模的问题上争论激烈，暗示决策委员会内部存在意见分歧。这限制了美元涨幅。

美元指数.DXY升至84.422，为2010年7月来最高水平。尾盘报84.253，上升0.5%。

欧元兑美元下滑0.4%，至1.2854美元，从伯南克讲话前触及的一周高位1.2998美元回落。

**瑞郎成为焦点**

欧元兑瑞郎触及1.2648瑞郎的两年高位，此前瑞士央行总裁乔丹表示，央行不排除采取负利率的可能，而且必要时可能会调整瑞郎兑欧元汇率上限。欧元兑瑞郎尾盘报1.2566，升0.4%。

美元兑瑞郎攀升至0.9838瑞郎的九个月峰值，尾盘报0.9773，上涨0.8%。

瑞银称，预期欧元兑瑞郎和美元兑瑞郎三个月后将分别为1.27瑞郎和0.99瑞郎，但这些目标存在上行风险。

欧元兑日圆触及133.77日圆的三年半高位，之后回落至132.33日圆，上涨0.1%。今年迄今，欧元兑日圆上涨约16%。

交易商说，一旦寻找较高收益外国资产的日本投资人的外流资金积累动能，日圆可能承受更大的压力。

日本央行周三维持政策不变，且央行总裁黑田东彦称，鉴于日本央行放宽政策的规模，预期长期利率不会急升，他重申实现2%通胀率目标不变。

英镑兑美元跌至两个月低位，此前英国零售销售意外大跌，引发投资人忧虑英国央行未来几个月可能选择进一步放宽政策。

澳元兑美元跌至0.9659的近一年低位，尾盘下跌1.1%，至0.9695。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2856 1.2905 -0.38 -2.56 1.3194

美元/日圆 103.15 102.46 +0.67 +18.92 86.74

欧元/日圆 132.62 132.26 +0.27 +15.88 114.45

美元/瑞郎 0.9780 0.9700 +0.82 +6.83 0.9155

英镑/美元 1.5047 1.5154 -0.71 -7.41 1.6251

美元/加元 1.0367 1.0263 +1.01 +4.50 0.9921

澳元/美元 0.9696 0.9801 -1.07 -6.71 1.0393

欧元/瑞郎 1.2579 1.2520 +0.47 +4.17 1.2075

欧元/英镑 0.8543 0.8514 +0.34 +5.29 0.8114

新西兰元/美 0.8075 0.8167 -1.13 -2.51 0.8283

元

美元/挪威克 5.8130 5.7883 +0.43 +4.49 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4740 7.4727 +0.02 +1.82 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6395 6.6134 +0.39 +2.17 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5382 8.5337 +0.05 -0.46 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(翻译 张荻; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。