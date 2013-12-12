美元全线上扬 受美国乐观零售销售数据提振

* 美国零售销售上升；初请失业金数据逊于预期

* 欧元兑美元接近2013年高点，兑日圆接近五年高点

* 瑞典克朗下滑，因瑞典央行料将降息

* 澳元跌至8月底以来低位

路透纽约12月12日 - 美元周四全线上扬，因美国11月零售销售数据乐观，显示美国经济复苏更为稳固。

但分析师表示，该数据并未改变市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减刺激举措的预期。市场人士仍认为，美联储缩减购债不会晚于2014年3月，周四美国公布的初请失业金数据逊于预期，这种看法得到强化。

外汇经纪商GPS Capital Markets业务发展主管DavidPierce称，“美联储仍会在明年第一季缩减购债规模。他们必须等待年底出现更多利好数据，之后才会行动。”

美国11月零售销售较前月成长0.7%，而上周初请失业金人数上升6.8万至36.8万人，增幅为2012年11月来最高。

“美国零售销售数据表现强劲，无疑利好美元。这或许会令第四季国内生产总值(GDP)数据上修，”RBS证券外汇策略师BrianDangerfield称。

他补充道，考虑到上周公布的初请失业金人数因感恩节假期而骤减，此次申初失业金人数增加是受季节性因素影响。

“我认为，市场觉得初请失业金人数大增并不一定暗示美国劳动力市场走弱，”他还称。

美元指数.DXY中午时段上涨0.34%至80.16，结束连续三天的跌势反弹。

欧元兑美元跌0.2%至1.3755美元，恐将结束七天连涨之势。欧元兑美元自11月11日以来已累计上涨近4%，逼近2013年高位1.3832美元。

美元兑日圆上涨0.9%至103.35日圆，此前连续两天走跌。欧元兑日圆亦走高，上涨0.6%至142.16日圆，距五年高位142.17日圆不远。

澳元兑美元大跌至0.8914美元，为8月30日以来最低，因澳洲央行总裁史蒂文斯称其希望澳元兑美元在0.85美元附近交投。澳元兑美元尾盘报0.8936，下跌1.25%。

他向澳洲金融评论报表示，要缓和澳洲金融环境压力，利用澳元汇率走软比降息更加适合。

**瑞郎对瑞士央行坚守汇率上限的承诺反应平淡**

瑞郎兑欧元稍早上扬，受助于年末避险资金流入瑞士。瑞士央行重申坚守瑞郎/欧元汇率在1.20瑞郎的上限，但瑞郎盘中未受其影响。

欧元/瑞郎跌至七个月低点1.2197瑞郎，但欧元在纽约尾盘上涨0.1%，报1.2231。美元兑瑞郎则上涨0.3%至0.8893瑞郎。

荷兰合作银行高级汇率分析师JaneFoley称，“投资者担心美联储缩减刺激举措对风险偏好的影响，这对瑞郎有支撑。鉴于近期欧元区面临通胀放缓的压力，欧洲央行可能会将在更长的一段时间内保持极低利率。这预示欧元/瑞郎没有多少理由很快升值。”

瑞典克朗日内变动也很大，兑欧元跌至一年半低点，此前瑞典公布的数据强化了瑞典央行将会降息的观点。欧元则得到货币市场利率走高以及银行业者年底汇回资金的支撑。

瑞典克朗兑欧元跌至2012年5月来的低点9.0978克朗，此前瑞典通胀数据显示，该国物价压力下滑，失业率则暗示经济情况不佳。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3754 1.3785 -0.22 +4.24 1.3194

美元/日圆 103.36 102.42 +0.92 +19.16 86.74

欧元/日圆 142.14 141.22 +0.65 +24.19 114.45

美元/瑞郎 0.8891 0.8864 +0.30 -2.88 0.9155

英镑/美元 1.6348 1.6373 -0.15 +0.60 1.6251

美元/加元 1.0638 1.0588 +0.47 +7.23 0.9921

澳元/美元 0.8933 0.9048 -1.27 -14.05 1.0393

欧元/瑞郎 1.2226 1.2221 +0.04 +1.25 1.2075

欧元/英镑 0.8417 0.8418 -0.01 +3.73 0.8114

新西兰元/美元 0.8245 0.8254 -0.11 -0.46 0.8283

美元/挪威克朗 6.1940 6.1334 +0.99 +11.34 5.5630

欧元/挪威克朗 8.5197 8.4545 +0.77 +16.07 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5940 6.5470 +0.72 +1.47 6.4986

欧元/瑞典克朗 9.0711 9.0310 +0.44 +5.75 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(翻译 张荻； 审校 李爽)

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