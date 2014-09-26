香港《经济日报》：强美元折腾全球 美国未必乐见

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（9月26日社评）
美元价创四年新高，在美国加息渐近、欧日又加力印钞下，美元短期升势仍未尽。惟强美元除冲击美国经济，更恐猛抽走环球资金，令美国面临庞大内外政治压力，左右美元后市。
在美国加息预期升温下，美汇指数前晚突破85大关，昨天更试穿85.4。外界关注美元会否持续攀升，以及其对环球金融经济的影响，如港元汇价昨显着转弱，港股恒指更跌至23,768点的逾两个月低位。短期而言，美元升势料仍未尽。
此因美元走强的表面理据相当充分，一方面美国储局下月底将结束量宽停买债，明年中势踏出加息第一步，在储局加息在即，且市场憧憬美国复苏渐稳，造就美元强势基础。
惟美元中期走势则存变数，此因强势美元除恐拖累美国复苏，更恐对全球经济金融构成显着冲击，令美国倍添内外政治压力。
对美国而言，美国总统奥巴马推动复苏的主要板斧，是吸引美国制造业从海外回流，并力谷美国出口5年内增100%，以利就业，固他并不乐见美元过于强势，推高美国营商成本，削弱美国货的竞争力，打乱其复苏大计。
且美国国会将在年底中期选举，奥巴马与其所属的民主党，自然不愿见强势美元挫伤经济，打击选情。
对全球而言，美元独强犹如吸星大法，除可能吸走新兴市场资金，更恐令欧日等发达国资金亦大量流走，涌向美国，加剧这些国家经济下行压力，甚至引发其楼市、股市、债市等资产价格大幅下跌，加深金融与经济危机。若如此，美国经济与金融市场固难独善其身，强美元更势成全球众矢之的，各国将藉国际场合向美国群起施压，反对美元过强。
故美元短期强势虽难改，惟中期走势还看强美元将对美国以至全球经济金融造成多大冲击、形成多大政治压力，此将是美元后市的焦点所在。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。