香港《经济日报》：强美元折腾全球 美国未必乐见

（9月26日社评）

美元价创四年新高，在美国加息渐近、欧日又加力印钞下，美元短期升势仍未尽。惟强美元除冲击美国经济，更恐猛抽走环球资金，令美国面临庞大内外政治压力，左右美元后市。

在美国加息预期升温下，美汇指数前晚突破85大关，昨天更试穿85.4。外界关注美元会否持续攀升，以及其对环球金融经济的影响，如港元汇价昨显着转弱，港股恒指更跌至23,768点的逾两个月低位。短期而言，美元升势料仍未尽。

此因美元走强的表面理据相当充分，一方面美国储局下月底将结束量宽停买债，明年中势踏出加息第一步，在储局加息在即，且市场憧憬美国复苏渐稳，造就美元强势基础。

惟美元中期走势则存变数，此因强势美元除恐拖累美国复苏，更恐对全球经济金融构成显着冲击，令美国倍添内外政治压力。

对美国而言，美国总统奥巴马推动复苏的主要板斧，是吸引美国制造业从海外回流，并力谷美国出口5年内增100%，以利就业，固他并不乐见美元过于强势，推高美国营商成本，削弱美国货的竞争力，打乱其复苏大计。

且美国国会将在年底中期选举，奥巴马与其所属的民主党，自然不愿见强势美元挫伤经济，打击选情。

对全球而言，美元独强犹如吸星大法，除可能吸走新兴市场资金，更恐令欧日等发达国资金亦大量流走，涌向美国，加剧这些国家经济下行压力，甚至引发其楼市、股市、债市等资产价格大幅下跌，加深金融与经济危机。若如此，美国经济与金融市场固难独善其身，强美元更势成全球众矢之的，各国将藉国际场合向美国群起施压，反对美元过强。

故美元短期强势虽难改，惟中期走势还看强美元将对美国以至全球经济金融造成多大冲击、形成多大政治压力，此将是美元后市的焦点所在。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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