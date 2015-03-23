分析：美元升值势将对美跨国企业获利造成更大冲击

图为在东京拍摄的美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约3月22日 - 美元大幅升值可能给美国企业获利带来2008年金融危机以来最严重的威胁，多数总部在美国的跨国企业业绩将受冲击。华尔街部分人士甚至谈及获利衰退。

美元指数在过去12个月大涨22%，给拥有大量海外业务的美国企业造成双重打击。这些公司的海外市场营收和获利换算成美元后价值缩水，与在货币贬值国家进行生产的对手相比，其成本竞争力也相对下降。

美元的涨势促使美银美林分析师提出了“获利衰退”的说法，即获利至少连续两个季度同比下滑。该行称，美元汇率曾经在12个月内上涨25%，在此期间内市场的每股盈余(EPS)水平恰好下滑了10%。

“获利衰退”尚未真正出现，但下滑趋势显而易见。汤森路透数据显示，华尔街分析师目前预计2015年企业获利增长1.3%，低于年初时预测的增长8.1%。标准普尔500指数第一季EPS料下滑3.1%，第二季下降0.7%，然后在下半年温和复苏。

据汤森路透，近五分之一的标准普尔500指数企业对第一季获利发布预警，至少49家企业提到了美元汇率对财报的影响。

“这只是开始，”华尔街资深分析师、Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein称。“美元汇率对美国企业营收的影响可能会持续三至七年。或许不会每季度都有所体现，但随着美元升值，美国企业、主要是跨国企业获利将长期面临风险。”

随着企业在未来几周发布业绩时提及强势美元的影响，市场对标普500指数成份企业的获利预估料将持续下滑。

以化学品生产商杜邦(DuPont)(DD.N)为例，该公司在1月27日预计，计入美元上涨带来的0.6美元负面影响后，2015年全年每股获利料介于4-4.2美元。该预测是基于1月23日的汇率水平计算得出。

自那时起，美元指数.DXY已经上涨近3.5%。Jefferies分析师Laurence Alexander在3月11日的报告中估计，强势美元对杜邦2015年EPS的影响将再增加5至10美分。杜邦拒绝就此置评，该公司将于4月21日公布季度业绩。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三下调对未来两年美国经济增长和通胀的预期，此举被外界广泛视为承认美元大涨已经阻止了加息的计划。

美联储声明暂时限制了美元的急剧升势，但很多策略师预计美元将继续攀升，高盛预计欧元在未来12个月将自周五尾盘的1.082美元下跌超过10%，至0.95美元。

据高盛数据，国际营收占标普500成份企业总营收的三分之一，而科技、材料、能源和工业企业则超过40%。

美元上涨给欧洲及其他地区的竞争对手带来福音，这些对手非美元成本已大幅下降，并因汇兑美元营收而受益。

比如说，欧洲飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)把美元营收换为欧元后，利润可能会提高。不过，由于该公司以低得多的美元汇率对冲营收的汇率风险，使得全部影响将推迟几年显现。此外，相较于竞争对手波音(BA.N)，空客可能也有空间制定更有竞争力的价格以在重要的较量中取胜，但空客或许倾向于把精力放在提高获利而非增加市场份额上。

**大型企业发出警讯**

外汇数据分析公司FiREapps执行长Wolfgang Koester称，受汇率波动影响，北美上市公司仅第一季就可能损失逾250亿美元的营收；第四季损失了约186.6亿美元。

科技巨头IBM(IBM.N)、半导体制造商英特尔(Intel)(INTC.O)、服饰零售商Michael Kors (KORS.N)、时尚饰品企业Fossil Group (FOSL.O)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)等公司均预警，称业绩可能受到汇率问题的冲击。

美元上涨及企业获利预估下滑图表：link.reuters.com/feb44w

尽管跨国企业通过对冲操作安然度过了汇市震荡的考验，但大多并不能对冲掉所有风险。此外，设计不当或时机选择失误的程序也可能带来灾难性后果。例如在2008年，巴西纸浆生产企业Aracruz因押注巴西雷亚尔将继续升值而损失逾20亿美元；事实正好相反，当时雷亚尔兑美元暴跌。

对于与拉美沾边的企业，强势美元带来的问题尤为突出。委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)的大幅贬值损及诸多企业，其中就包括金佰利 (KMB.N)和福特汽车(F.N)，这些企业不得不大规模减记旗下委内瑞拉资产的价值。雷亚尔和墨西哥披索的走软则进一步加剧拉美市场的这一问题。

面对强势美元，投资那些几乎全部在美国境内销售商品和服务的企业或许是最佳避险选择。过去12个月中，高盛聚焦美国本土企业的投资组合累计上涨约22%，高于标准普尔500指数同期13%的涨幅。

Charles Schwab Investment Management股票和多元资产策略投资长Omar Aguilar表示，在对本财季业绩报告的预期中，投资者可能已将美元强势因素考虑在内，不过他们应该为今年剩余时间受到强势美元的更大负面冲击做好准备。

他表示，“未来还将有更多的冲击，我预计强势美元对第三季获利的冲击还会猛烈得多。”(完)

(编译 王丽鑫/秦德兴/许娜/刘秀红；审校 徐文焰/李爽)

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