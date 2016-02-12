美元整理跌势 料录得较大周线跌幅

* 美元兑日圆迅速下跌，引发日本干预臆测

* 美元/日圆一个月隐含波动率飙升至2013年6月以来最高

路透东京2月12日 - 美元周五整理跌势，兑主要货币料将录得较大周线跌幅。在全球市场下跌环境下，很多投资者青睐避险的日圆。

日本金融市场周四因公共假日休市，当日美元兑日圆JPY=最低跌至110.985，创2014年10月以来最低。

美元兑日圆现报112.32，盘中低见111.88，但仍跌0.1%，而且周线可能收低近4%。

美元隔夜重新站上112日圆，主因市场揣测日本当局查核汇价，而此举通常为进场干预的前奏。

政府一名官员对周五干预汇率一事不予置评。

“近期汇率波动剧烈。我们正急切地密切观察汇市动向，”这位不具名的官员表示。

日本财务大臣麻生太郎则拉高分贝，指称日本将在必要时采取适当行动，且称希望本月稍晚20国集团(G20)领袖在上海开会时，可考虑对近期市场动荡采取全球性的政策因应。

在G20会议临近之际，日本当局在采取措施遏制日圆涨势之前可能会三思。

“我认为110日圆水平对于日本经济而言非常可怕，”Brown Brothers Harriman的外汇策略师Masashi Murata说，“但他们很难控制美元/日圆汇率。”

日本央行1月29日决定采用负利率后，日圆近期快速上扬。美元曾经触及121.70日圆的高点，之后避险情绪、中国经济增长放缓以及原油价格下跌，推动投资者转向避险货币。

“目前看来110日圆是央行的重要警戒线，尽管该水平在几天前看起来仍遥远，但昨夜已经非常接近测试该水平，”BK Asset Management常务董事Kathy Lien在一份客户报告中称。

“即便目前汇价仍在该水平上方，但干预的风险还是非常大，”她并称。

一个月美元/日圆隐含波动率JPY1MO=周五飙升至15.9%，为2013年6月以来最高，较本月稍早时的8.27%高出近一倍。该波动率最新报15.465%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦第二天的国会证词，对美元走势基本没有帮助。

虽然她表示，由于就业市场和经济继续改善，仍预期美联储今年将逐步升息，但她也重申，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。

欧元兑美元EUR=小跌0.1%至1.1308，但距离隔夜市场触及的2015年10月以来高点1.1377美元仍不远，本周可望上涨1.3%。

美元指数.DXY小涨约0.1%至95.666，隔夜曾跌至10月以来低位95.236。美元指数本周周线恐跌1.4%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1296 1.1321 -0.22 +4.01 1.0860

美元/日圆 JPY= 112.85 112.41 +0.39 -6.19 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 127.53 127.28 +0.20 -2.25 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9737 0.9728 +0.09 -2.80 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4470 1.4475 -0.03 -1.82 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3887 1.3933 -0.33 +0.35 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5433 6.5280 +0.23 -0.38 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7121 0.7108 +0.18 -2.12 0.7275

新西兰元/美元 NZD= 0.6682 0.6715 -0.49 -2.10 0.6825

澳元/日圆 AUDJPY= 80.400 79.880 +0.65 -8.24 87.620

新西兰元/日圆 NZDJPY= 75.420 75.460 -0.05 -8.00 81.980

英镑/日圆 GBPJPY= 163.30 162.73 +0.35 -7.85 177.22

澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0655 1.0579 +0.72 -0.08 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)