美元/日圆自两年半高点回落 但日本宽松政策前景依然利空日圆

* 欧元在触及11个月高位后涨势暂停

* 日圆上涨,但受宽松政策前景影响走软之势将持续

* 投资者关注美联储会议、美国GDP和就业数据

路透纽约1月28日 - 美元兑日圆周一自两年半高位下跌,之前投资者调整仓位并对美元近期涨势获利了结,但因预期日本将进一步放宽货币政策,美元涨势有可能得以保持.

与此同时,欧元兑美元也从上周五创下的11个月高点下滑.交易商报告称,自1.3480美元起有期权障碍.分析师分称,欧元可能进一步走强,可能升向关键心理位1.35美元,即2011年12月迄今最高.

自去年11月中旬以来,市场一直被单向的日圆卖盘所主导,因投资者认为日本首相安倍晋三将力促日本央行出台力度更大的货币宽松政策,以对抗通货紧缩.

越来越多的日本官员表示,对于美元升向100日圆水平持开放态度,扶助进一步压低日圆.但也让其他国家感到不满,并引发日本正挑起货币战的传言.

在下午稍早的交易中,美元兑日圆下滑0.2%,报90.70日圆.稍早曾一度涨至91.25日圆,连续第三个交易日触及两年半高位.

"我预计美元/日圆将在当前水平附近有所盘整,直到市场有更加明确的方向."GPS Capital Markets总裁Al Manbeian表示."但趋势会是日圆持续下跌."

他还补充道,考虑到德国总理默克尔等外国政界人士的抱怨,日本政府可能会努力软化让日圆贬值的立场.

数据显示美国12月耐久财订单升幅高于预期后,美元兑日圆短暂反弹,但美国成屋待完成数据令人失望,使动能消散.

根据路透数据,欧元兑日圆下跌0.2%至122日圆,此前曾触及21个月高位122.89日圆.

欧元兑美元下跌0.1%,报1.3451美元,自上周五触及的11个月高位1.3479美元回落.不过,欧元兑美元已经连续上涨六个月,涨幅超过9%.

分析师称,欧元区前景改善,以德国为代表的地区经济消息也普遍正面.欧元亦因银行向欧洲央行(ECB)偿还贷款的消息而受益,此事暗示银行的资金状况改善.

"欧元处于强力上涨趋势中,受助于对欧洲和全球经济状况不断好转的乐观情绪,"Black Swan Capital主席兼创始人Jack Crooks表示.

交易商称,在触及1.35美元水平之前,欧元/美元主要阻力位包括2012年高位1.3486美元,以及从2011年5月高位到2012年7月低点这段跌势的50%回档位1.3492美元.

上周五数据显示,投机客增加欧元净多头部位,而针对美元将进一步走弱的押注触及10月初迄今最高水准.

期权市场上,交易商报告称有欧元看涨期权的需求.一个月欧元买权风险逆转指标 报0.1.

交易商亦关注本周美国联邦储备委员会(美联储, FED)的货币政策决议,尽管多数市场人士认为美联储的温和立场将不会有什么改变.美联储将在周二和周三召开会议.

本周还将公布美国国内生产总值(GDP)环比年率第四季初值和1月非农就业报告.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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