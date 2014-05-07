* 美元在叶伦作证后扩大涨幅

* 叶伦讲话对通胀立场温和，与市场预期一致

* 俄罗斯卢布走强，受助于普京的讲话

路透纽约5月7日 -美元周三普涨，因交易商认为，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员不断发表对通胀立场温和的讲话，导致讲话对压低美元的功效减弱，随出脱兑美元的空头头寸。

美联储主席叶伦周三在国会联合经济委员会作证时继续保持温和的政策立场，她表示，美国就业市场仍存在“相当规模”的闲置劳动力，且通胀处于低位，这为高度宽松的货币政策提供了依据。

“美元数周来持续走低，因此是时候稍作喘息，”Merk Funds的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。

在叶伦讲话前，美元兑欧元缩减跌幅，兑其他货币普涨，因投资者认为，美元的负面人气基本已被市场消化，随开始出脱美元空头头寸。

叶伦在1400GMT作证词陈述后，美国长期公债收益率小幅攀升。30年期公债价格尾盘回落13/32，收益率从周二的3.38%小升至3.4%。 这也扶助美元扩大涨幅。

欧元兑美元尾盘回落0.09%，报1.3915美元。美元兑日圆尾盘上扬0.15%，报101.825美元。美元兑瑞郎上扬0.2%，报0.876瑞郎。

欧元兑美元也走软，因在欧洲央行周四举行政策会议前，市场有些犹豫不决。

“在此之前人们不愿大举建立头寸，”Merk说。

一项路透调查显示，过去一周接受访问的60位外汇策略师的预估中值为，欧元需要再升2%才能促使欧洲央行采取政策行动。欧元兑美元周三稍早报约1.39美元。

美元指数.DXY尾盘上扬0.15%，报79.215。

美元兑俄罗斯卢布回落1.36%，报34.92卢布，因围绕俄罗斯和乌克兰的地缘政治风险缓解。

俄罗斯总统普京周三呼吁乌克兰东部的分离主义分子推迟该地区的独立公投。他还表示，俄罗斯已将军队撤离俄乌边境。

“乌克兰紧张局势有所缓解，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman说。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3910 1.3927 -0.12 +1.20 1.3745

美元/日圆 101.90 101.67 +0.23 -3.23 105.30

欧元/日圆 141.71 141.59 +0.08 -2.02 144.63

美元/瑞郎 0.8764 0.8742 +0.25 -1.84 0.8928

英镑/美元 1.6952 1.6976 -0.14 +2.39 1.6556

美元/加元 1.0898 1.0891 +0.06 +2.62 1.0620

澳元/美元 0.9326 0.9347 -0.22 +4.63 0.8913

欧元/瑞郎 1.2186 1.2176 +0.08 -0.69 1.2271

欧元/英镑 0.8202 0.8205 -0.04 -1.14 0.8297

新西兰元/美元 0.8658 0.8737 -0.90 +5.51 0.8206

美元/挪威克朗 5.9060 5.9224 -0.28 -2.64 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2156 8.2473 -0.38 -1.48 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4984 6.4954 +0.05 +0.96 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0400 9.0474 -0.08 +2.18 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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