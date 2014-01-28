美元兑日圆和欧元小涨 关注美联储政策决定

* 美元进一步上周，兑日圆守在七周低点上方

* 新兴市场抛售暂歇，印度卢比和土耳其里拉反弹

* 土耳其央行宣布将召开紧急会议，以图力挽狂澜

* 美联储会议或成触发新兴市场忧虑的下一因素

路透纽约1月28日 -美元兑日圆和欧元周二小涨，因投资者重回股市和新兴市场，此前针对股市和新兴市场资产的抛售潮，将资金推向传统避险货币。

分析师表示，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)未受显示美国经济在去年年底失去一些动能的数据影响，进一步缩减购债，美元可能再度获得提振。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，分析师预计美联储将决定再度缩减每月购债规模100亿美元至650亿美元。

这样的举动被认为是对美元有利的，因会减少美联储向银行体系挹注的资金量，不过美联储12月开始的缩减购债已经殃及新兴市场货币，因美联储挹注的美元资金大量投入到亚洲、非洲和拉美快速成长的国家。

“美联储主要关注的是国内经济，联储会继续缩减购债，”Black Rock全球首席投资策略师Russ Koesterich表示。

“新兴市场的波动尚未结束，可能会持续一段时间，部分这些市场仍有结构性的问题。”Koesterich还指出。

标准普尔周二将乌克兰的评等展望由稳定下调至负面，并下调了该国信贷评等，指因政局不稳。

一些主要新兴市场经济体的央行试图安抚投资人的担忧。

印度央行周二意外加息后，印度卢比兑美元录得逾两个月最大单日升幅。

周二稍晚，土耳其央行预计也将在紧急会议上加息至约10%，试图止住里拉的跌势。

印度卢比兑美元升0.9%，报62.56卢比，土耳其里拉兑美元大涨约1.3%，报2.25里拉。

新兴市场货币反弹扶助提振全球股市，MSCI全球股指.MIWD00000PUS升0.4%，结束三日大跌。

美国公布的12月耐用品订单远逊预期后，美元兑欧元回稳，兑日圆进一步上涨。

美元兑日圆升0.3%，报102.84日圆，上周五曾跌至七周低点。

欧元兑美元跌0.06%，报1.3661美元，从上周五所创的约三周半高位回落。

美国公布1月消费者信心升幅大于预期，11月房价增幅符合预期后，耐用品订单数据的影响被中和了。

12月耐用品订单意外下降令投资人对美联储是否会过早缩减第三套量化宽松政策的疑虑加重。

在投资人静待美联储下一步行动之际，他们重返股市和澳元等商品相关货币。

在商品市场迟缓以及中国经济放缓的情况下，市场广泛担心澳洲经济如何维持坚挺。不过NAB调查的澳洲12月企业现况指数升至逾两年半高位。

澳元兑美元升至0.8770美元，涨0.35%，此前在欧洲汇市一度高见0.8821美元，远离上周五触及的2010年7月来最低的0.8660美元。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3668 1.3670 -0.01 -0.56 1.3745

美元/日圆 102.95 102.54 +0.40 -2.23 105.30

欧元/日圆 140.70 140.20 +0.36 -2.72 144.63

美元/瑞郎 0.8971 0.8962 +0.10 +0.48 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6584 -0.04 +0.13 1.6556

美元/加元 1.1147 1.1113 +0.31 +4.96 1.0620

澳元/美元 0.8776 0.8735 +0.47 -1.54 0.8913

欧元/瑞郎 1.2265 1.2255 +0.08 -0.05 1.2271

欧元/英镑 0.8244 0.8248 -0.05 -0.64 0.8297

新西兰元/美元 0.8254 0.8229 +0.30 +0.58 0.8206

美元/挪威克朗 6.1223 6.1458 -0.38 +0.92 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3731 8.4054 -0.38 +0.41 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4168 6.4189 -0.03 -0.31 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7727 8.7781 -0.06 -0.84 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。