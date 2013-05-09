美元兑日圆攻下100日圆关口 触及逾四年高位

* 美元兑日圆跳升至逾四年高位

* 美国上周初请失业金人口降至逾五年来最低

* 西班牙公债收益率攀升，重压欧元

路透纽约5月9日 - 美元兑日圆周四劲升至逾四年最高，因有迹象显示美国就业市场进一步改善，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员再度就缩减购债规模发表讲话。

美元兑日圆年内迄今已累计上扬16%，今日就业数据公布后美元开始攀升。稍早公布的数据显示，美国上周初请失业金人口降至2008年1月以来最低，暗示美联储在压低失业率方面取得进展。

美元尾盘突破了在过去一个月久攻未破的强劲期权障碍，之后涨势加速。一位交易商称，汇市投资者也选择抛售日圆，为买入新兴市场货币融资。

有关日本投资者可能参与了30年期美国公债标售的臆测也为美元走强提供支撑，法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“数周来，市场一直预期日本投资者会买入美国公债，30年期公债标售中间接投标增加使有关买家是日本投资者的臆测升温，”他说，“尽管美国初请失业金人口数据提振了美元，但今天美元走强并不是由某个基本面因素触发的。”

“美元触及100日圆的事实并不令人意外，但升穿该水准后，美元升势加速，”他说，“在100美元水准，众多期权障碍被突破，空头回补也为美元升势助力。”

“今天，100日圆关口的守备较为疲弱，因此，交易商趁机上攻，一举突破该关口，”法国兴业银行的汇市策略师Sebastien Galy表示。

“我们预计，既然100日圆关口已失守，美元将继续上行，”他说。

现货汇市的交投由期权相关对冲主导。当现货市场交投陷于相对狭窄的区间内时，正如美元/日圆过去一个月的走势，对期权的需求通常会在价格区间附近累积。

但上述区间周四被突破后，期权投资者被迫入市，要么出脱对冲，要么回补价格突破所造成的敞口，要么同时进行两种操作。

美元兑日圆盘中升至100.79日圆，为2009年4月以来最高。尾盘报100.58日圆，日内上扬1.6%，根据路透数据，录得一个月来最大单日涨幅。

美国就业市场的表现是美联储决定货币政策的关键因素。美联储官员周四再度就其购债计划的益处和时机等发表了讲话。

而日本央行上月宣布购买1.4万亿美元公债以提振受通缩困扰的经济。

**欧元走低**

欧元兑美元在连涨两日后走低，部分受累于西班牙公债标售结果不及预期，这使投资者意识到，该国的前景仍不确定。

欧元兑美元盘中跌至4月26日以来最低1.3009美元，未能延续本周受德国公布的强劲工业数据带动的涨势。欧元/美元尾盘回落0.9%，报1.3038美元。

欧元兑日圆尾盘上扬0.7%，报131.14日圆。

西班牙西借贷成本周四攀升至4.19%，因臆测该国计划近期通过银团发行更多公债，暗示短期内将有大量供应入市。西班牙公债收益率在过去五日中有四日上扬。

市场人士不愿长期持有欧元，因担忧欧洲央行可能进一步放宽政策，此举应会进一步压低欧元区国家公债的收益率。

一家德国报纸报道，德国央行总裁魏德曼周四表示，尽管上周降息，但欧洲央行仍有能力采取行动解决欧元区危机。周三，欧洲央行执委莫尔许和亚斯穆森曾表示，如果经济状况继续恶化，央行仍有采取利率行动的空间。

尽管本周公布的德国工业数据强于预期，但欧元区的总体经济活动仍然疲弱，使欧洲央行可能再度降息的预期犹存。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3041 1.3151 -0.84 -1.16 1.3194

美元/日圆 100.59 98.99 +1.62 +15.97 86.74

欧元/日圆 131.21 130.19 +0.78 +14.64 114.45

美元/瑞郎 0.9480 0.9356 +1.33 +3.55 0.9155

英镑/美元 1.5448 1.5531 -0.53 -4.94 1.6251

美元/加元 1.0067 1.0028 +0.39 +1.47 0.9921

澳元/美元 1.0092 1.0168 -0.75 -2.90 1.0393

欧元/瑞郎 1.2365 1.2305 +0.49 +2.40 1.2075

欧元/英镑 0.8440 0.8467 -0.32 +4.02 0.8114

新西兰元/美 0.8391 0.8399 -0.10 +1.30 0.8283

元

美元/挪威克 5.7793 5.7462 +0.58 +3.89 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.5398 7.5585 -0.25 +2.72 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5543 6.5082 +0.71 +0.86 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5489 8.5579 -0.11 -0.34 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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