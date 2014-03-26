美元兑日圆下挫 因地缘政治忧虑重燃

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* 东西方就乌克兰的紧张局势升温
* 欧元兑美元下滑，因欧洲央行官员讲话影响
* 中国可能采取刺激措施提振新兴市场货币
路透纽约3月26日 -美元兑日圆下滑，此前美国总统奥巴马的讲话，令围绕乌克兰的地缘政治忧虑重燃；而中国可能采取新的刺激措施的揣测，则提振新兴市场货币。
奥巴马在布鲁塞尔讲话，称如果俄罗斯不改弦更张，将加大对该国的孤立和制裁。此番言论带动了对避险日圆的需求，昨日西方才刚决定暂时不加大制裁力度，缓和了市场的担忧。
“奥巴马的讲话提醒市场，地缘政治紧张局势仍对金融市场构成风险。”BK AssetManagement董事总经理Kathy Lien表示。
围绕东西方紧张局势的忧虑，令俄罗斯卢布兑美元下滑。而对中国可能采取新刺激措施的希望，扶助提振土耳其里拉、智利比索和南非兰特等其他新兴市场货币。
本周公布的数据显示，中国制造业成长逊于预期，今年头三个月出现萎缩，市场对中国政府将祭出刺激措施提振经济的预期升温。
法国巴黎银行汇市策略师VassiliSerebriakov表示，对中国而言，“坏消息就是好消息”，因疲弱的经济数据会巩固对刺激措施出台的预期。
美元兑欧元上涨，因在欧洲央行官员周二讲话后，相比欧洲央行，美联储的货币政策前景对美元更为有利。
对美联储将减少宽松货币政策的预期，令投资人看好美元兑欧元，周二欧洲央行官员暗示进一步放宽货币政策。
在上周美联储主席叶伦暗示可能在明年年初升息后，投资人买入美元。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。
下周欧洲央行将举行货币政策会议，但之后交易商将关注下周一的欧元区通胀数据。物价压力进一步降低，会提升对欧洲央行可能必须很快行动的预期。
美联储货币政策前景提振美元兑欧元，但美元兑欧元的强度还要看美国经济数据的强度，法国巴黎银行的Serebriakov表示。
美元指数.DXY纽约尾盘升0.07%，报80.002。美元兑日圆跌0.22%，报102.035。欧元兑美元跌0.25%，报1.3792美元。
纽约尾盘，美元兑智利比索跌1%，报553.38比索，美元兑土耳其里拉跌1%，报2.1886里拉。美元兑南非兰特跌0.54%，报10.675兰特。
美元兑俄罗斯卢布升0.12%，报35.52卢布。
周三稍早美国公布的强劲经济数据扶助支撑美元兑欧元上涨。美国商务部公布，2月耐用品订单升2.2%，因需求几乎全面增加，结束了两个月的连跌。
美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温。美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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