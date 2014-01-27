美元兑日圆和瑞郎下跌后持稳 新兴市场动荡仍是焦点

* 美元/日圆触及12月来最低后反弹

* 弱于预期的美国新屋销售数据公布后，美元缩减涨幅

* 预期对新兴市场的忧虑将可能支撑避险需求

* 欧元短暂上扬，因德国IFO数据令人鼓舞

路透纽约1月27日 - 美元兑日圆和瑞郎周一持稳，美元兑这些避险货币在上周大跌，因新兴市场资产被抛售的动能加强。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将可能进一步缩减购债计划的预期令美元跌势终止。美元过去三个交易日挫跌约2%。

如果因忧虑阿根廷爆发外汇危机，以及土耳其央行维持低利率的能力，驱使更多投资人纷纷从新兴市场撤资，美元将可能进一步下挫。投资人从新兴经济体撤资已在全球市场引起轩然大波。

“市场正寻求在美联储会议前规避风险，”纽约梅隆银行高级市场策略师Michael Woolfolk说。

两年期公债收益率在上周下跌后反弹，扶助美元兑日圆上升至102.93日圆高位，之后回落至102.71日圆，日内仍上涨0.4%。在亚洲市场早盘，美元一度下跌至12月初来最低的101.77日圆。

美元兑瑞郎升0.3%，从周五触及的一个月低位反弹。欧元兑瑞郎也升0.3%，至1.2262瑞郎，周五跌至一个月低位1.2227瑞郎，当时对日圆和瑞郎的需求加剧。

“如果美联储进一步缩减购债，应该会支撑美元，这将令新兴市场货币容易再次被抛售，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley说。

美元兑日圆和瑞郎从纽约交易时段的日内高位回落。弱于预期的12月新屋销售数据令一些人士怀疑美国经济成长力道是否足以让美联储缩减刺激计划，令美元从高位回软。

美国商务部周一公布，12月新屋销售年率为41.4万户，预估为45.7万户，11月修正后为44.5万户(前值为46.4万户)。美国12月新屋销售较前月下降7.0%。

12月新屋销售数据，以及担忧新兴市场问题将蔓延至其他新兴市场领域“正扶助日圆和瑞郎兑美元仍相当有韧力，”Wells Fargo Securities汇市策略部主管Nick Bennenbroek说。

一个月美元/日圆隐含波动率升至五周最高。一个月美元/日圆隐含波动率攀升至9.6%，周四为7.95%。

从土耳其以至阿根廷的新兴市场货币仍然受压，使投资人担忧新兴市场震荡将可能爆发成全面危机，但多数分析师表示，目前这可能性很低。

在土耳其，贪污调查对土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)的11年管治构成最大威胁之一，而阿根廷上周放弃在公开市场支持阿根廷披索，令披索录得2002年金融危机来最大单日跌幅。

一个潜在忧虑是，美国缩减宽松货币政策将鼓励资金从新兴市场撤回到美国。新兴市场因美联储印钞计划而得到大批低成本资金流入。

美联储周二和周三召开会议。美联储决策者预料将把2月的月度购债规模缩减100亿美元，至650亿美元。美联储在1月已将月度购债计划缩减100亿美元。

此外，中国信贷状况不断收紧，因中国政府寻求抑制高风险借贷增长，令对中国经济可能放缓的忧虑加剧。

欧元兑美元几无变动，报1.3670美元，在欧洲交易时段升至1.3716美元高位，此前德国IFO数据出炉。德国1月IFO企业景气判断指数上升至2011年7月来最高，表示欧洲最大经济体德国在2014年开局强劲。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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