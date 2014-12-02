美元全线扬升 兑日圆盘旋在七年高点附近

路透悉尼12月3日 - 美元兑日圆周三亚洲盘早段盘旋在七年高点附近，部分归因于随着美国经济前景优于其他多数发达国家，美国公债收益率大幅升高；之前在隔夜市场美元全线上扬。

美元兑日圆JPY=报119.22日圆，之前触及2007年8月以来高点119.29。美元兑日圆自2012年9月以来稳步升向2007年高点124.14日圆。

美元兑欧元EUR=亦走升，欧元跌至一周半低位1.2377美元，周二盘中一度触及高位1.2476。这些因素推动美元指数.DXY升至逾四年高点88.668。

随着石油、黄金和铜价反弹势头熄火，商品货币也回吐近期多数升幅。因此，澳元兑美元AUD=D4重又跌破0.85美元，逼近周一触及的四年低点0.8417。

加元兑美元CAD=D4报1.1407加元，距离上个月创下的五年低位1.1466不远。

美国公债收益率(殖利率)攀升，两年期公债收益率US2YT=RR回到0.50%上方，脱离周一创下的一个月低点0.457%，也为美元带来正面动力。

“美国周二没有重要数据出炉，但美联储言论和近期好转的数据似乎对市场产生影响，”法国巴黎银行分析师在致客户的报告中说。

“我们仍基本看涨美元，并从1.2520开始做空欧元/美元。”

纽约联邦储备银行总裁杜德利和美联储副主席费舍尔本周都描绘了美国经济的良好前景。

美国和欧洲经济前景明显分化，欧洲央行承受采取更多刺激举措以提振疲弱的欧元区经济的压力。

尽管许多分析师怀疑欧洲央行本周四政策会议不会提出新举措，但仍有许多臆测认为，欧洲央行明年初将启动一项主权债购买计划。

在欧洲央行会议之前，投资人应会分出一些注意力来关注今天稍后公布的澳洲第三季国内生产总值(GDP)，及中国两项服务业调查。

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李爽/杜明霞/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/李婷仪/郑茵)

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