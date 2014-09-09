美元兑日圆劲扬 日本股市测试高位

路透悉尼9月9日 - 美元周二在亚洲时段守住普遍涨势，这有利于日本出口股，但给石油、黄金及能源类股带来压力。

随着美元兑日圆和欧元终于有所突破，分别升至六年高位和一年高位，布兰特原油期货跌至16个月低位，黄金亦触及三个月低位。

日圆下跌往往被视为有利于日本出口商和企业获利，并扶助东证股价指数(Topix).TOPX上涨0.2%至1,301点，接近年内高点1,308.08点，若升破此处，则将创2008年7月以来最高。

据野村证券，日圆/美元每下跌1日圆，东证指数成分股的总体营业利润将增加3,000亿日圆。

亚洲地区其他市场持稳，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略下滑0.1%。

尽管市场对中国经济感到担心，但有关更多刺激和改革措施的传言提振了股市。

上海和深圳A股CSI300指数.CSI300周二小涨，上周该指数录得年内最佳涨势，涨幅接近5%。

道琼工业指数.DJI跌0.15%，标普500指数.SPX跌0.31%，但Nasdaq指数.IXIC涨0.2%。

能源类股领跌，标普能源类指数.SPNY跌1.6%，埃克森美孚(XOM.N)跌1.5%。

投资者急切等待苹果公司(AAPL.O)周二稍晚发布新产品。

苹果公司已燃起了市场高度期待，该公司高管承诺，这将是公司25年来的最佳产品组合，正在秘密工厂备货。

**美元升英镑跌**

美元指数.DXY一度高见84.425，使之上看2013年7月高位84.753。若升破该水准，则将上探2010年7月以来的高位。

美国旧金山联邦储备银行的一份研究报告显示，投资者认为的升息速度要比美联储成员本身认为的更慢。这提振多头的信心。

“市场对此的解读是，也许对这些预期进行重新消化会更好，”澳洲国民银行资深外汇分析师Emma Lawson说。

因此，美国10年期公债收益率US10YT=RR升至2.496%，上周五在疲软的8月就业报告出炉后曾降至2.3870%的低点。

美元/日圆JPY=升至106.28日圆的高位，欧元/美元EUR=跌至低点1.2878美元。在欧洲央行上周四意外推出新一轮刺激措施后，投资者已经对欧元敬而远之。

英镑难以摆脱10个月低点，之前第二次民调结果发现，赞成苏格兰独立的比率大大上升，而目前距离苏格兰独立公投只有10天。

TNS调查发现，赞成独立的人数比率上升6个点达到38%，仅略低于反对阵营的39%比率。之前的YouGov调查则显示,赞成独立的人占到51%，首次成为多数。

YouGov民调结果撼动周一的金融市场，英镑下挫，在苏格兰具有较大风险敞口的企业股价大跌。英镑兑美元GBP=D4周二亚洲时段处在1.6079美元的新低。

美元上涨意味着大宗商品价格下跌，现货金XAU=跌至每盎司1,255.56美元，周一已经下滑逾1%。

布兰特原油LCOc1再跌0.06美元至每桶100.14美元，隔夜市场最低跌至99.36，为2013年5月以来低位。美国原油期货CLc1勉力反弹0.3美元，报每桶92.96美元。(完)

(编译 许娜/艾茂林/王颖/朱晓军/郑茵 审校 张明钧/杜明霞/张若琪/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。