美元兑日圆劲扬 日本股市测试高位

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼9月9日 - 美元周二在亚洲时段守住普遍涨势，这有利于日本出口股，但给石油、黄金及能源类股带来压力。
随着美元兑日圆和欧元终于有所突破，分别升至六年高位和一年高位，布兰特原油期货跌至16个月低位，黄金亦触及三个月低位。
日圆下跌往往被视为有利于日本出口商和企业获利，并扶助东证股价指数(Topix).TOPX上涨0.2%至1,301点，接近年内高点1,308.08点，若升破此处，则将创2008年7月以来最高。
据野村证券，日圆/美元每下跌1日圆，东证指数成分股的总体营业利润将增加3,000亿日圆。
亚洲地区其他市场持稳，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略下滑0.1%。
尽管市场对中国经济感到担心，但有关更多刺激和改革措施的传言提振了股市。
上海和深圳A股CSI300指数.CSI300周二小涨，上周该指数录得年内最佳涨势，涨幅接近5%。
道琼工业指数.DJI跌0.15%，标普500指数.SPX跌0.31%，但Nasdaq指数.IXIC涨0.2%。
能源类股领跌，标普能源类指数.SPNY跌1.6%，埃克森美孚(XOM.N)跌1.5%。
投资者急切等待苹果公司(AAPL.O)周二稍晚发布新产品。
苹果公司已燃起了市场高度期待，该公司高管承诺，这将是公司25年来的最佳产品组合，正在秘密工厂备货。
**美元升英镑跌**
美元指数.DXY一度高见84.425，使之上看2013年7月高位84.753。若升破该水准，则将上探2010年7月以来的高位。
美国旧金山联邦储备银行的一份研究报告显示，投资者认为的升息速度要比美联储成员本身认为的更慢。这提振多头的信心。
“市场对此的解读是，也许对这些预期进行重新消化会更好，”澳洲国民银行资深外汇分析师Emma Lawson说。
因此，美国10年期公债收益率US10YT=RR升至2.496%，上周五在疲软的8月就业报告出炉后曾降至2.3870%的低点。
美元/日圆JPY=升至106.28日圆的高位，欧元/美元EUR=跌至低点1.2878美元。在欧洲央行上周四意外推出新一轮刺激措施后，投资者已经对欧元敬而远之。
英镑难以摆脱10个月低点，之前第二次民调结果发现，赞成苏格兰独立的比率大大上升，而目前距离苏格兰独立公投只有10天。
TNS调查发现，赞成独立的人数比率上升6个点达到38%，仅略低于反对阵营的39%比率。之前的YouGov调查则显示,赞成独立的人占到51%，首次成为多数。
YouGov民调结果撼动周一的金融市场，英镑下挫，在苏格兰具有较大风险敞口的企业股价大跌。英镑兑美元GBP=D4周二亚洲时段处在1.6079美元的新低。
美元上涨意味着大宗商品价格下跌，现货金XAU=跌至每盎司1,255.56美元，周一已经下滑逾1%。
布兰特原油LCOc1再跌0.06美元至每桶100.14美元，隔夜市场最低跌至99.36，为2013年5月以来低位。美国原油期货CLc1勉力反弹0.3美元，报每桶92.96美元。(完)
(编译 许娜/艾茂林/王颖/朱晓军/郑茵 审校 张明钧/杜明霞/张若琪/白云)
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