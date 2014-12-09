美元兑日圆重挫 因风险意愿降温

路透纽约12月9日 - 美元周二重挫，兑日圆创八个月最大单日跌幅，因希腊局势不明朗以及油价跌势持续，投资人寻求在日圆避险。

通常投资人会在地缘政治或经济有风险时买入日圆，但因日本经济仍在大规模的量化宽松政策中，日圆的整体前景仍低迷。周一油价疲弱以及中国经济数据不佳拖累全球股市大跌，促使近几日沽出日圆的投资人回补仓位。

美国原油期货CLc1从周二稍早触及的五年低点反弹。

“我们看到风险意愿全面降温，因油价疲弱及担心希腊局势，这支撑了日圆。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元连跌两日，因投资人对过去几周的大涨进一步获利了结。不过投资人仍看好美元，因美国越来越接近全球金融危机以来的首次升息。

周一晚，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的谨慎言论也令美元失色不少。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，他不急于让美联储放弃维持近零利率“一段长时间”的承诺。而旧金山联储总裁威廉姆斯也表示，该措辞仍合适。

但Esiner相信，尽管上周五公布的强劲就业报告，美联储将不得不在下次政策会议上改变措辞。他表示，这会令美元强劲动能保持完整。另外他指出，洛克哈特和威廉姆斯今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

美元兑日圆JPY=跌1.1%，报119.40日圆，进一步远离周一触及的七年高位。

美元兑另一避险货币瑞郎CHF=跌0.6%，报0.9708瑞郎。

欧元兑美元EUR=升0.5%，报1.2376美元，但离周一触及的28个月低点1.2247美元不远。

欧元对希腊政府提前举行总统大选无甚反应，但希腊公债收益率(殖利率)则飙升。

美元指数.DXY跌0.4%，报88.684，周一曾升至五年高位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2374 1.2316 +0.47 -9.97 1.3745

美元/日圆 JPY= 119.69 120.67 -0.81 +13.67 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 148.08 148.62 -0.36 +2.39 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9711 0.9762 -0.52 +8.77 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5669 1.5650 +0.12 -5.36 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1442 1.1478 -0.31 +7.74 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8291 0.8292 -0.01 -6.98 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2019 1.2021 -0.02 -2.05 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7895 0.7868 +0.34 -4.85 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7680 0.7651 +0.38 -6.41 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.1227 7.1604 -0.53 +17.41 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8142 8.8196 -0.06 +5.70 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.5294 7.5437 -0.19 +16.98 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3187 9.2925 +0.28 +5.33 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。