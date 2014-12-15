美元兑日圆因经济忧虑而下跌 卢布兑美元触及纪录低位

路透纽约12月15日 - 卢布兑美元周一录得1998年来最大单日跌幅，而美元兑日圆下滑，之前油价续跌，引燃对全球经济体质的忧虑。

卢布兑美元首次跌破60卢布关口，因油价挫至五年半低位，威胁俄罗斯经济。石油和天然气是俄罗斯主要出口创收来源，同时美国加强对俄制裁，也令后者的经济雪上加霜。有关加强制裁的议案料将在周五获得美国国会通过。油价下跌还加剧了全球经济忧虑，支撑避险货币日圆。

美元兑卢布RUB=上涨13.2%，报65.9卢布。

“油价跌得这么狠，令投资者措手不及，现在他们认为情况可能比看到的更糟糕，”BK Asset Management汇市策略部董事总经理Boris Schlossberg说。

“俄罗斯现在四面楚歌，这是普京最可怕的噩梦。”他说。

风险厌恶情绪拉低美元兑日圆。不过，美元兑欧元小升，因押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束为期两天会议后，对美国货币政策将采取较强硬的立场。

分析师认为，美联储在谈及升息时间表时，可能放弃等待“较长一段时间”这样的措辞，结果将会引发美元上涨。利率升高将促使资金流向美国，从而提振美元。

“由于美联储会议的关系，市场对美元走强的预期很高，”FXCM旗下外汇经纪部门DailyFX.com的David Rodriguez说。不过，他也表示，如果美联储的立场温和，美元可能大幅走低。

欧元兑美元EUR=最新报1.2435美元，下跌0.21%。美元兑瑞郎CHF=升0.17%，报0.9656瑞郎。美元兑日圆JPY=跌0.83%，报117.80日圆。

美元指数.DXY升0.14%，报88.493。

美国股市周一在震荡交投中收低，因油价延续跌势，加剧了对全球需求疲弱的担忧。

(编译 利棣儿 审校 郑茵/李爽)

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