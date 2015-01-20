美元兑日圆上涨 受助于中国数据和押注日本央行放宽政策

路透纽约1月20日 - 美元兑日圆周二上升至一周高位，因中国经济增长放慢的程度不如许多人原先担心的严重，且交易商臆测日本央行可能放宽政策，限制了对避险日圆的需求。

国际货币基金组织(IMF)在最新的经济预估中，预期美国经济增长速度较其他主要经济体更快。该消息也推高美元。

“日本的政策将可能会保持宽松，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将收紧政策，美元兑日圆因此受到支撑，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria说。

中国2014年经济增速降至7.4%，为24年来最低，但基本实现了“7.5%左右”的年初目标，且高于分析师的预估。

美元/日圆上涨1.1%，报118.80日圆，稍早触及118.87日圆。

美元升幅受限，因油价续跌在今日大部份时间拖累美股表现，美股在尾盘反弹。

美国原油结算价报每桶46.39美元，下跌2.30美元，或4.7%，标普500指数收升0.15%。

日本央行周二开始召开为期两日的政策会议。

欧元承压，没有对1月德国分析师和投资者信心上升的调查作反应，因投资者预计欧洲央行周四可能宣布购买主权债，以阻止通缩在欧元区蔓延。

“唯一的意外是欧洲央行不宣布量化宽松政策(QE)。问题是QE规模有多大，”Action Economics汇市研究部董事Ron Simpson说。

接受路透调查的交易商预期欧洲央行周四将宣布6,000亿欧元主权债购买计划。

希腊大选将在周日举行，民调显示，反对国际救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)的支持率领先，加重欧元的压力。

欧元/美元跌0.5%，报1.1548美元，周五触及11年低位1.14595美元。

不过，欧元/日圆上涨0.43%，报137.19日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1549 1.1604 -0.47 -4.53 1.2097

美元/日圆 JPY= 118.79 117.55 +1.05 -0.74 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 137.21 136.44 +0.56 -5.22 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.8753 0.8791 -0.43 -11.95 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5143 1.5110 +0.22 -2.76 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2111 1.1937 +1.46 +4.24 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.8168 0.8211 -0.52 +0.00 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0113 1.0205 -0.90 -15.91 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7626 0.7680 -0.70 -1.66 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7636 0.7780 -1.85 -2.06 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.6687 7.6226 +0.60 +2.63 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8602 8.8477 +0.14 -1.98 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1630 8.1330 +0.37 +4.71 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4420 9.4389 +0.03 -0.28 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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