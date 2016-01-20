美元兑日圆下滑 因市场继续寻求避险

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月20日 - 美元周三兑日圆跌至逾一年低点，因油价挫至近13年低点、美股重挫和风险意愿降温。
午后美元略有反弹，但兑日圆仍跌0.6%，报116.94日圆，日低报115.96日圆。
“隔夜市场，日圆升值，因全球股市全面下挫，且油价也走软。”Tempus Consulting市场部门董事John Doyle称。
“美股今日遭碾压－用残杀可能更为贴切－所以避险日圆得益于全球股市跌势。”
Cambridge Global Payments汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称，投资人表示，今年日圆可能高见110日圆，因许多投资人预计日本央行不会再使用刺激措施，或加快量化宽松计划。
Schamotta称，“我认为日本首相安倍晋三去年使用的火箭炮已经耗尽了弹药。”
美国公布，12月消费者物价指数(CPI)意外下滑，暗示通胀向美联储目标上升过程可能缓慢，这进一步提振日圆兑美元。
但油价继续下挫也迫使交易商抛售商品货币，买入美元。
美元指数小涨至99.102，升约0.1%，因投资人出脱澳元和新西兰元等货币的仓位。
澳元兑美元一度大跌0.98%，新西兰元兑美元跌幅高达0.99%，但午后都缩减了跌幅。
美元兑巴西雷亚尔、挪威克朗和俄罗斯卢布等石油相关货币也大涨，俄罗斯卢布跌至1998年卢布货币改值以来最低。
加元兑美元今日走势最为波动。在加拿大央行决定维持利率在0.5%不变后，加元一度大涨0.01加元，但很快回吐涨幅。
纽约尾盘，美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元。加元势将结束13日连跌。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0889 1.0905 -0.15 +0.27 1.0860
美元/日圆 JPY= 116.91 117.62 -0.60 -2.82 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 127.33 128.26 -0.73 -2.41 130.47
美元/瑞郎 CHF= 1.0041 1.0028 +0.13 +0.23 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4190 1.4155 +0.25 -3.72 1.4738
美元/加元 CAD= 1.4501 1.4576 -0.51 +4.78 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.6012 6.5900 +0.17 +0.51 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.6906 0.6903 +0.04 -5.07 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0939 1.0947 -0.07 +0.49 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7676 0.7706 -0.39 +4.19 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6429 0.6408 +0.33 -5.80 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.8728 8.8061 +0.76 +0.37 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.6747 9.6120 +0.65 +0.77 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5909 8.5383 +0.62 +1.71 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3619 9.3138 +0.52 +2.09 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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