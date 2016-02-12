美元周线或录得可观跌幅 观察日本是否会遏制日圆涨势

* 美元兑日圆急跌，引发对日本当局可能干预的猜测

* 一个月期美元兑日圆期权波动率跳升至2013年6月以来最高

路透东京2月12日 - 美元周五下跌，周线可能录得可观跌幅，投资者准备迎接又一个人气低迷的一天，并观察日本是否会采取行动遏制日圆涨势。

日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆JPY=一度低见110.985，为2014年10月以来最低。美元兑日圆现报112.05，下跌0.3%，周线可能跌逾4%。

日本央行1月29日决定采用负利率后，日圆近期快速上扬。美元曾经触及121.70日圆的高点，之后避险情绪、中国经济增长放缓以及原油价格下跌，推动投资者转向避险货币。

“日本央行的负利率政策对鼓励银行提供更多流动性的作用不太大，但对市场带来更大副作用，”澳洲国民银行驻东京的市场销售主管Shinichi Kashiwagi称。

“日本央行能做的不多了，除非外部因素趋于稳定，”他说。

美元在海外市场站回112日圆水准，主因市场揣测日本当局查核汇价，而此举通常为进场干预的前奏。

政府一名官员对周五干预汇率一事不予置评。

“近期汇率波动剧烈。我们正急切地密切观察汇市动向，”这位不具名的官员表示。

日本财务大臣麻生太郎则拉高分贝，指称日本将在必要时采取适切行动，且称希望本月稍晚20国集团(G20)领袖在上海开会时，可考虑对近期市场动荡采取全球性的政策因应。

“看来110仍是央行的重要警戒线，尽管该水平在几天前看起来仍遥远，但昨夜已经非常接近测试该水平，”BK Asset Management常务董事Kathy Lien在一份客户报告中称。

“即便目前仍在该水平上方，干预的风险还是非常大，”她并称。

一个月美元/日圆隐含波动率JPY1MO=飙升至15.9%，为2013年6月以来最高，本月稍早时为8.27%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席继续出席国会听证会，对美元走势基本没有帮助。

虽然她表示，由于就业市场和经济继续改善，仍预期美联储今年将逐步升息，但她也重申，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1325美元，接近隔夜市场触及的2015年10月以来高点1.1377美元，本周可望收高1.5%。

美元指数.DXY下滑约0.1%至95.465，隔夜曾跌至10月以来低位95.236。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1306 1.1321 -0.13 +4.11 1.0860

美元/日圆 JPY= 112.36 112.41 -0.04 -6.60 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 127.04 127.28 -0.19 -2.63 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9731 0.9728 +0.03 -2.86 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4464 1.4475 -0.08 -1.86 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3926 1.3933 -0.05 +0.63 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5322 6.5280 +0.06 -0.55 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7102 0.7108 -0.08 -2.38 0.7275

新西兰元/美元 NZD= 0.6691 0.6715 -0.36 -1.96 0.6825

澳元/日圆 AUDJPY= 79.830 79.880 -0.06 -8.89 87.620

新西兰元/日圆 NZDJPY= 75.210 75.460 -0.33 -8.26 81.980

英镑/日圆 GBPJPY= 162.53 162.73 -0.12 -8.29 177.22

澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0612 1.0579 +0.31 -0.49 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)