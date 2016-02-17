美元兑日圆下滑 因美联储会议记录支持放缓升息观点

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月17日 - 美元兑日圆周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的1月会议记录显示，联储担心全球经济发展可能对美国经济前景构成风险。
会议记录发布后，美元兑日圆跌穿114日圆，欧元兑美元一度转升。
近期全球成长放缓，以及股市急跌促使越来越多的投资人预计美联储会放弃去年12月发出的今年可能升息四次的暗示，会议记录支持了这种观点。
“会议记录显示美联储的措辞更为鸽派，总之，可能暗示3月升息的可能性降低，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
“美联储的政策决定仍要看数据表现，所以会紧盯即将公布的美国通胀、薪资和就业增长指标。就目前情况来讲，市场可能消化了过度负面的经济状况，因而预计今年不会进一步升息。”
纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报113.79日圆，连跌第二日。
日圆稍早走软，因之前油价和股市反弹令日圆的避险吸引力降低。
美国公布1月生产者物价指数(PPI)意外上升0.1%后，美元兑日圆一度小涨。路透访查的分析师原本预计1月PPI下滑0.2%，同比跌0.6%。
周三发布的另一项数据显示，上月房屋开工意外下降，但这可能是因天气恶劣所致，特别是东北部和中西部地区。由于建筑许可指标高于房屋开工指标，住房建筑活动可能会在未来数月加速增长。
上周美元兑日圆跌穿111日圆，至16个月低点，因股市和商品价格重挫，且美联储再度升息的预期降温。随着厌恶风险情绪消退，美元反弹，但仍易受油价波动左右。
美元兑瑞郎升0.3%，报0.9916瑞郎。
欧元兑美元持稳在1.1140美元。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1127 1.1141 -0.13 +2.46 1.0860
美元/日圆 JPY= 114.08 114.06 +0.02 -5.17 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 126.91 127.08 -0.13 -2.73 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9919 0.9880 +0.39 -0.99 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4294 1.4303 -0.06 -3.01 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3667 1.3859 -1.39 -1.24 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5225 6.5175 +0.08 -0.69 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7182 0.7108 +1.04 -1.28 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1041 1.1017 +0.22 +1.42 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7783 0.7786 -0.04 +5.65 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6626 0.6573 +0.81 -2.92 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.5419 8.6182 -0.89 -3.37 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5067 9.6145 -1.12 -0.98 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5140 8.5056 +0.10 +0.80 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4784 9.4810 -0.03 +3.36 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 母红)
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