美元兑日圆料将升逾100日圆关口 受日央行刺激措施带动

* 日本机构投资人可能将决定日圆将跌至多深

* 如果日本国内投资者抛售日圆的话，日圆跌势可能加剧--策略师

路透东京4月8日 - 随着日本投资者消化日本央行大刀阔斧的宽松货币政策，美元/日圆可能很快升至100日圆，若果真如此，这将是2009年4月以来的首次。

周一亚洲汇市早盘，日圆兑全球主要货币跌至新低，日圆兑美元距100日圆关口只差不到1日圆，因日本央行在其大胆的新计划中采取初步措施对抗通缩。

部分策略师称，一旦突破100日圆关口，获利了结可能打压美元升势，尽管日本寿险业者对高收益外国资产的偏好可能将在今年多数时间持续压低日圆。

日本央行周一首次进行了购债操作，买入1.2兆(万亿)日圆(合123.5亿美元)较长期公债，这是央行4月4日公布刺激计划的第一步。根据这项计划，央行将在两年内向日本经济挹注约1.4万亿美元。

日本央行立即行动执行承诺的表现，扫清了对央行击败通缩决心的怀疑，这令日圆空头更有理由感到欣喜。

“这确实改变了许多人对日本央行和新政府的态度，”Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson称，“感觉似乎聚集了新的动能，因为心存质疑的人也被说服了，这逐渐成为一个自我实现的预言。”

美元兑日圆周一最高升至99.03日圆，日内上涨1.4%，升至2009年5月以来最高水准。

去年11月Wilkinson预计日圆兑美元最早将于6月测试100日圆关口，他预计100-110日圆水准将“暂时”守住。

但弱势日圆趋势若要维持不坠，必须出现日本大型机构投资者向海外投资的明确讯号。

日本央行公布刺激经济计划后，投资资金已开始流出日本，进入收益较高的优质资产，周五法国、荷兰、奥地利和比利时的公债收益率均已跌至纪录低位。

**焦点转向日本机构**

策略师指出，日圆继续下跌的步伐将主要取决于追逐收益的日本机构的跟进程度。由于对冲成本较低，他们最初的操作可能会进行完全的对冲，不过随着他们的风险容忍度跟着日股涨势而上升，这种情况也可能改变。

“日本央行的新政策全面压低日债收益率，日本寿险公司的资金流入外国资产的可能性将大幅上升，”野村证券的资深外汇分析师Yunosuke Ikeda说。

他指出，当市场愈发预期美国将缩减量化宽松规模，且有更多投资者认为美联储更接近于退出超宽松货币政策立场时，日本投资者可能会考虑不做对冲，并将在今年底之前开始以无对冲的方式买入外国债券。

Ikeda称，7月日本参议院选举后，市场对政府推出结构性改革的预期升温，可能支撑日股，这反过来会提振投资者的冒险意愿，从而带动更多无对冲的外国债券买盘。

“年底前，随着投机客结清日圆空仓，日圆抛售速度可能放缓，与此同时长期投资者将继续押注日圆持续走跌，”他说。

虽然日本央行政策显然是日圆挫跌的原因，但全球经济形势也是促使日圆走跌的因素。部分分析师谨慎认为，美国和欧洲的最糟情况可能已经过去，美元涨至100日圆上方将说明局势已经复原。

日圆兑美元在2011年10月创下75.311日圆的纪录高点，当时欧债危机正愈演愈烈，美国经济增长亦存在种种让人担心的迹象。投资者当时因为日圆相对于其它币种的避险地位而大举买入，但那时的许多背景因素如今已不复存在。

一些策略师和投资者担心，由于日本央行承诺采取激进措施抗击通缩，日圆抛售可能成为单向押注。

“如果用强效药来医治经济瘫痪，我担心的是，如果药效太强的话，该怎么办？”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师Takao Hattori说。

“日本投资者还没有赶上日圆抛售，但如果他们开始跟进，日圆可能会加速下跌，”他说道。(完)

(编译 于春红/白云; 审校 蔡美珍/王洋)

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