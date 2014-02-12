美元/日圆保持温和涨幅 叶伦国会作证未带来意外

* 叶伦国会作证没有给市场带来意外

* 美元跌至近两周低点后回稳，当日变动不大

* 澳元跳升，新兴市场货币下滑

路透纽约2月11日 -美元周二脱离近两周低点，兑日圆守住涨幅，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦暗示不会马上偏离联储缩减大规模购债的轨道。

在叶伦国会证词发布后，美元指数.DXY从1月29日来的低点反弹，在叶伦作证期间略有下滑，终场收平，报80.642。

“没有出现大的波动，”Scotia Capital汇市策略师Camilla Sutton表示。

美元兑日圆跳升，高见102.71日圆，保住多数升幅，报102.625，当日涨0.3%。

美元兑欧元缩减跌幅，从叶伦作证前的1.3678美元一度升至1.3662美元，纽约尾盘尾盘报1.364美元。

在首次以美联储主席身份出席的国会听证会上，叶伦表示，美国就业市场复苏“远未完成”，并表示美联储预计将继续缩减货币刺激政策。她强调了政策连贯性，汇市策略师称没有意外之处。

“明确的信息是放缓缩减购债的门槛非常高。”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

叶伦对美联储的刺激政策的重申，影响到了新兴市场，新兴市场货币小跌。

澳元兑美元一度升至约一个月最高，受助于澳洲国民银行(NAB)周二公布，澳洲1月企业状况指数升至近三年最高。且对冲基金买入澳元，交易商称，几个月来作空澳元的对冲基金目前在获利了结。

澳元兑美元尾盘升1%，报0.9039美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3636 1.3644 -0.06 -0.79 1.3745

美元/日圆 102.63 102.24 +0.38 -2.54 105.30

欧元/日圆 139.54 139.57 -0.02 -3.52 144.63

美元/瑞郎 0.8982 0.8969 +0.14 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6448 1.6400 +0.29 -0.65 1.6556

美元/加元 1.1004 1.1054 -0.45 +3.62 1.0620

澳元/美元 0.9036 0.8946 +1.01 +1.38 0.8913

欧元/瑞郎 1.2237 1.2243 -0.05 -0.28 1.2271

欧元/英镑 0.8319 0.8307 +0.14 +0.27 0.8297

新西兰元/美元 0.8318 0.8266 +0.63 +1.36 0.8206

美元/挪威克朗 6.1243 6.1263 -0.03 +0.96 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3609 8.4181 -0.68 +0.27 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4363 6.4788 -0.66 -0.01 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8466 8.8392 +0.08 -0.01 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。