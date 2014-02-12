美元/日圆保持温和涨幅 叶伦国会作证未带来意外

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 叶伦国会作证没有给市场带来意外
* 美元跌至近两周低点后回稳，当日变动不大
* 澳元跳升，新兴市场货币下滑
路透纽约2月11日 -美元周二脱离近两周低点，兑日圆守住涨幅，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦暗示不会马上偏离联储缩减大规模购债的轨道。
在叶伦国会证词发布后，美元指数.DXY从1月29日来的低点反弹，在叶伦作证期间略有下滑，终场收平，报80.642。
“没有出现大的波动，”Scotia Capital汇市策略师Camilla Sutton表示。
美元兑日圆跳升，高见102.71日圆，保住多数升幅，报102.625，当日涨0.3%。
美元兑欧元缩减跌幅，从叶伦作证前的1.3678美元一度升至1.3662美元，纽约尾盘尾盘报1.364美元。
在首次以美联储主席身份出席的国会听证会上，叶伦表示，美国就业市场复苏“远未完成”，并表示美联储预计将继续缩减货币刺激政策。她强调了政策连贯性，汇市策略师称没有意外之处。
“明确的信息是放缓缩减购债的门槛非常高。”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
叶伦对美联储的刺激政策的重申，影响到了新兴市场，新兴市场货币小跌。
澳元兑美元一度升至约一个月最高，受助于澳洲国民银行(NAB)周二公布，澳洲1月企业状况指数升至近三年最高。且对冲基金买入澳元，交易商称，几个月来作空澳元的对冲基金目前在获利了结。
澳元兑美元尾盘升1%，报0.9039美元。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3636 1.3644 -0.06 -0.79 1.3745
美元/日圆 102.63 102.24 +0.38 -2.54 105.30
欧元/日圆 139.54 139.57 -0.02 -3.52 144.63
美元/瑞郎 0.8982 0.8969 +0.14 +0.60 0.8928
英镑/美元 1.6448 1.6400 +0.29 -0.65 1.6556
美元/加元 1.1004 1.1054 -0.45 +3.62 1.0620
澳元/美元 0.9036 0.8946 +1.01 +1.38 0.8913
欧元/瑞郎 1.2237 1.2243 -0.05 -0.28 1.2271
欧元/英镑 0.8319 0.8307 +0.14 +0.27 0.8297
新西兰元/美元 0.8318 0.8266 +0.63 +1.36 0.8206
美元/挪威克朗 6.1243 6.1263 -0.03 +0.96 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3609 8.4181 -0.68 +0.27 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4363 6.4788 -0.66 -0.01 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8466 8.8392 +0.08 -0.01 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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