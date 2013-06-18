美元兑日圆上涨 欧元受数据提振

* 市场等待美联储澄清刺激政策立场

* 贝南克预计将安抚市场忧虑

* 欧元兑美元在德国公布数据后触及四个月高位

路透纽约6月18日 - 美元兑日圆周二连升第二日，因部分交易商押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能暗示差不多准备好要减少旨在提振经济的购债计划。

欧元兑美元触及四个月高位，因此前一调查显示德国分析师和投资人信心在6月连升第二个月，展示出欧洲最大经济体在温和复苏的正轨上。

尽管许多投资人预计美联储今年会缩减购买资产，但多数人则预计上调隔夜利率还不到时候。分析师表示，美联储主席伯南克在会后的记者会上将会尽力安抚投资人的紧张情绪。

近几周，有关美联储政策的不确定导致全球股市大跌，上周提振日圆兑美元录得近四年最佳单周表现。

“即使美联储在考虑缩减购债，但缩减购债不代表收紧政策。他们仍将继续保持宽松政策，仍将继续扩大资产负债表。在开始缩减资产负债表前，美联储不会收紧政策。”Forex.com汇市策略师Eric Viloria表示。

美联储若缩减每月850亿美元的购债计划会提振美元，在过去几年美联储印钞刺激计划打压美元走势。

“日圆今日再度下滑，可能显示许多投资人认为美联储将暗示在第三季稍后可能有一些合理的机会缩减购债。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“若美联储减少宽松政策，势将推高美国公债收益率，擦亮美元吸引力，日圆料易受拖累。”

美元兑日圆升0.99%，报95.43日圆，周四曾触及的两个月低点93.78日圆。

欧元兑日圆升1.12%，报127.77日圆，欧元兑美元升0.22%，报1.3396美元，盘中触及四个月高位1.3415美元。

美元指数.DXY跌0.16%，报80.656。

一些投资人认为通胀低于美联储2%的目标可能令其减少购债的能力复杂化，担心减少刺激措施会令通胀继续下滑。

美国政府周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)小涨0.1%，略低于分析师预估，但在长期下滑后，物价压力有稳定下来的迹象。

分析师表示，一旦美联储确认目前购债进度的决心，美元可能出现一些短期跌势。

但他们也表示，日圆前景可能更多依赖投资人对风险的承受意愿。自去年年底日本首相安倍晋三呼吁采取大规模宽松货币政策以激活经济后，美元兑日圆一直受到日股上涨的推动。

在周三日股交易前，9月日经股指期货显示日股将开高，芝加哥交易的合约升了260点，报13,350点。

对中国经济放缓的担忧，加之央行缩减流动性的言论拖累股市大跌及波动性大涨。这带动投资人转投日圆，因日圆通常在市场波动之际得益。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3393 1.3367 +0.19 +1.51 1.3194

美元/日圆 95.32 94.49 +0.88 +9.89 86.74

欧元/日圆 127.66 126.36 +1.03 +11.54 114.45

美元/瑞郎 0.9200 0.9225 -0.27 +0.49 0.9155

英镑/美元 1.5642 1.5718 -0.48 -3.75 1.6251

美元/加元 1.0209 1.0182 +0.27 +2.90 0.9921

澳元/美元 0.9486 0.9545 -0.62 -8.73 1.0393

欧元/瑞郎 1.2322 1.2330 -0.06 +2.05 1.2075

欧元/英镑 0.8562 0.8499 +0.74 +5.52 0.8114

新西兰元/美元 0.7985 0.7993 -0.10 -3.60 0.8283

美元/挪威克朗 5.7334 5.7221 +0.20 +3.06 5.5630

欧元/挪威克朗 7.6754 7.6506 +0.32 +4.57 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4392 6.4587 -0.30 -0.91 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6250 8.6350 -0.12 +0.55 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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