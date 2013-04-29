美元兑日圆呈守势 此前美国公布的GDP数据逊于预期

* 美元/日圆走势依然蹒跚，周五曾下挫1.3%

* 美国第一季GDP增长加速，但逊于预期

* 关注美联储和欧洲央行政策会议和美国经济数据

路透东京4月29日 - 美元兑日圆周一回落，处于守势，上周五曾下挫，当天的数据显示美国经济第一季增长率低于预期。

美元兑日圆最新报97.86日圆，较上周五美国收盘位下跌0.1%，远低于4月11日创下的四年高点99.95日圆。

美元兑日圆周五约下跌1.3%，当时日本央行没有在政策会议上宣布新的货币措施，且美国第一季经济成长数据逊于市场预期。

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%,预估为增长3.0%。

GDP报告也显示通胀增速放缓，为美联储维持货币刺激措施提供弹药。美联储周二将召开为期两天的政策会议，会上料将决定维持每个月850亿美元的购债步伐。

“我觉得美联储的语气有可能要比我们以往见到的更加温和一点，”瑞银10国集团(G10)外汇策略师Gareth Berry说。

Berry还表示，但尽管存在这样的风险，但美元兑日圆可能觅得支撑，因日本央行实施了大胆的货币宽松措施。

“我们仍看多美元/日圆。日本央行的影响还远未消退，”他说。

除了美联储会议外。美国经济数据将是本周的焦点，尤其是周五公布的非农就业报告。

欧元兑美元小涨0.1%至1.3039。

对于欧洲央行可能在5月2日会议上降息以支撑经济的预期日渐升高，抑制了欧元涨势，欧元/美元在4月16日触及七周高点1.3202美元后已回落。

荷兰银行驻新加坡汇市策略师Roy Teo称，尽管意大利解决两个月来政治僵局的进展，对欧元来说是利多，但不太可能大幅提振欧元。

意大利中左派的总理莱塔周六任命新内阁，结束两个月来的政治僵局。

莱塔预计周一在国会说明政府的计划，且必须通过国会两院的信心投票。(完)

(编译 王冠中; 审校 李爽)

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