综述：美元独强地位动摇有利人民币摆脱贬值预期 资产配置看好A股

路透台北7月14日 - 英国和欧洲央行货币政策转趋鹰派、加拿大央行升息，种种现象显示美元独强时代或将过去。而人民币在外部环境向好，内有经济基本面温和改善支撑下，正进一步摆脱贬值预期。

人民币趋稳加大了投资人配置资产的需求，近期各方喊进纳入MSCI指数题材的中国A股即是明证。市场人士认为，除汇率稳定外，总体经济及企业获利的持续改善，再加上金融去杠杆转向稳杠杆令流动性压力缓解，均有助于A股展开落后补涨行情。

〞欧元与英镑不会再向下，且全球经济进一步改善，美元没有条件独强。〞国泰投信策略研究部主管王诚宏说。

王诚宏认为，在美元偏弱趋势下，过剩的资金会往新兴亚洲等区域流窜，包括人民币、澳币等资产都看好，建议布局具落后补涨条件的中国A股。

复华投信基金经理人黄媛君则表示，中国央行货币政策维持紧平衡，且人民币中间价计算式加入逆周期因子，又有债券通、MSCI纳入A股等题材，使市场对人民币的贬值预期降低，有助于投资人布局人民币资产的意愿。

而且从避险、保值角度看，A股也值得持有。元大投信环球市场投资部投资长吴宗颖指出，近几年新兴市场已吸纳太多美元，若是美联储真的在9月缩表、12月升息，资产价格偏高的新兴市场可能面临修正，反观中国之前因去产能令经济结构调整，股汇市涨幅相对落后。

〞之前已经有大批资金流出，此时反而相对安全。〞他说。

加拿大央行周三近七年来首次升息，成为步美国联邦储备委员会(FED/美联储)后尘，撤走一些2007-2009金融危机后向全球经济注入的货币刺激举措的第一家主要央行。

**基本面具支撑**

经济基本面的改善，是支撑人民币持稳以及股市托底的最有利因素。

富邦投顾总经理萧乾祥表示，中国持续进行结构调整，已转型成为以内需消费为主的经济体。从经济面来看，中国经济成长率虽趋缓，但2017年第一季第三产业在中国GDP的贡献度，已由2014年底的逾50%提高至61.7%。

他指出，中国制造业采购经理人指数(PMI)已连续10个月位在50以上的经济扩张区域，非制造业PMI指数更长期在50以上，显示中国景气在服务业成长带领下仍稳健扩张增长。中资企业获利自2016年起回稳复苏，营收年增率由负成长转为增长4.2%，净利年增率1.0%，预计2017年营收年增率可达12.5%，净利年增率则为8.6%。

进出口数据表现也亮眼，第一金投信中国世纪基金经理人黄筱云称，中国甫公布的6月进、出口均高于预期，累计1-5月规模以上工业企业利润成长22.7%，为2012年以来同期新高，经济明显回暖，有利于人民币稳定以及陆股下半年行情。

中国海关总署周四公布，以美元计价6月出口同比增长11.3%，进口同比增长17.2%，路透调查预估中值8.7%和13.1%。

中国国家统计局定于下周一（17日）公布二季度GDP和6月工业、投资及消费数据详情。路透综合60家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP增速预计微降至6.8%，消费和净出口的良好表现支撑经济增长，投资放缓则形成一定拖累。

**流动性已改善**

除了有基本面撑腰，上半年造成A股明显回落的金融去杠杆措施，在监管层初步达成预期目标后也有所放松。

群益投信基金经理人谢天翎表示，5月以来银行间回购利率与央行政策利率差距已有所收窄，此外，银行间同业存单也自5月的收缩转为6月的回升，显示流动性压力有所缓解。

〞银行资产速度已有所控制，去杠杆最剧烈的阶段可能已经过去了。〞她说。

中国国务院总理李克强日前召开经济形势专家和企业家座谈会明确强调“稳定金融运行”，央行旗下媒体金融时报解读称“金融稳定运行就是稳定金融杠杆”。从金融降杠杆到稳杠杆，这一政策信号转向意味深长。

敦和资产管理公司首席经济学家徐小庆日前也在一会议上谈到，现在金融机构的去杠杆已经掉到了12%的水平，实际上和货币目标水平已经差不多，因此最近很多官员在讲要从去杠杆转向稳杠杆。

保德信大中华基金经理人陈舜津分析，考虑当前中国通膨水准不高、去杠杆的持续性应仰赖监管规则升级，而并非持续紧缩流动性。

资金面改善外，陆股还有政策面托底。摩根中国A股基金经理人吴英瑜指出，中国共产党第十九次全国代表大会(十九大)将于今年秋季召开，可以预期于会议召开前，全力维稳经济和股汇市将为中国官方主要基调。除中国资本外流压力有望逐步趋缓，亦有助于资金回补。

不过富邦金控资深经济学家罗玮认为，美联储有可能在10月执行缩表、12月加息，中国人民银行为避免资金外流造成人民币贬值，可能持续缩紧银根。此外，随着十九大结束以及11月美国总统特朗普将访问中国，人民币届时有缓步滑落的可能，但料不致贬破7.0价位。

〞这些对股市动能影响有限，毕竟3,100点的底部相当紮实，但要留意陆股会是条慢牛。〞他说。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

交通银行 7,800.0 2

汇丰银行 6,458.5 18

东方汇理银行 4,190.0 15

渣打 2,674.2 14

招商银行 1,250.0 1

中国工商银行 1,250.0 1

**本周市场动态**

--香港交易所（港交所）周一正式推出CNH及美元双币黄金期货，最大看点是通过实物交割形成黄金、美元、人民币的完美三合一，透过套利活动有助投资者丰富其投资策略。(完)