中国境内外汇掉期市场经历血雨腥风的一天

图中分别为百元面额美元和人民币纸钞。 REUTERS/Nicky Loh

作者 李然

路透北京1月21日 -春节前中国外汇掉期市场一阵血雨腥风骤袭。央行祭出巨量逆回购，凸显境内美元资金面紧张状况，引发掉期市场恐慌暴跌，阔别近两年的美元贴水大有重现江湖之势。

周二一早，中国央行通过逆回购为银行体系注入巨量人民币资金，外汇掉期市场多头方押注的节前本币资金收紧宣布告吹，止损盘狠砸之下美元升水一度全线向0逼近。不过套利买盘乘机入场，午盘时基本回到下跌前水平。

“逆回购一出，大家会想是不是政策放松了？实际上央行还是希望维稳。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说，出现超调很正常，但有效的市场能够回调，从这个角度看今天掉期市场的暴跌和回升都属正常。

交易人士解释说，前期美元掉期多头押注于春节前境内人民币流动性紧张，而采取近端卖出美元、远端买入美元的策略，但在三重打击下被迫止损出局，引发掉期在今早出现跳水。

第一重打击，是境内美元流动性偏紧。在贸易顺差不大的情况下，去年四季度创出天量外汇占款，说明前期堆积的美元已经大为消耗，境内美元拆借利率飙涨，掉期近端今年初时已跌至贴水。

第二重打击，是年初以来季节性的客盘远期结汇重压。企业押注于2014年人民币继续升值，并在元旦后通过远期结汇重新安排头寸，远端卖压骤升，使掉期多头倍感吃力。

“近端报价暴跌已经导致长期限的多头无法支撑杠杆成本，在年初利润基数不大的情况下，很容易止损。”一股份行交易员解释，“换了年中他们有几千万的垫子就不会这么死砸了。”

而周一晚间央行一反常态，破天荒在微博上预告将于周二进行逆回购，节前流动性维稳意图昭然。周二2,550亿元人民币的巨量逆回购，对于掉期多头不啻于第三重打击。

“当前多头基本战略目标是赌春节资金面再度收紧，一旦目标无法实现、或是对冲成本难以覆盖，就会造成市场的恐慌。”上述交易员解释说。

境内美元升水始于2012年一季度。以一年掉期为例，去年6·20银行间市场人民币流动性事件时触及1,680点的高位后，随着美联储退出QE3的预期逐渐升温，升水也逐波下跌。

北京时间16:40时，一年掉期成交于160点子，稍高于昨日收盘的150个点子。今天早盘时成交一度低至30个点子。

**美元贴水引而不出？**

美元贴水到底出不出山？在交易员看来，他们更关注的是暴跌之后是继续暴跌，还是会出现反弹。

“哥们没时间和您聊了，火烧屁股的感觉！”早盘初段时，一中资大行交易员完全无暇接受路透采访，仅简单预计一年掉期短期内还会继续下探至

-200点子甚至更低。

不过随着时间推移，市场心理开始稳定。另一家中资大行交易员认为，一年期跌破100点对于套利盘还是有很大吸引力的，早盘暴跌恐慌过后，市场开始出现套利买盘。

“还不会那么快到0吧，现在看整个市场还是（远期）购汇偏多。”她认为，美元升水暴跌之后，客盘购汇实需会出来一部分，另外也有侥幸心理认为破100之后市场会有反弹。此外目前近端负点不多，也不支持远端继续大幅下探。

谢亚轩认为，出于控通胀、防风险的目的，今年中国央行在货币政策方面还会保持强硬的稳中偏紧的态度。这也意味着掉期还会受到一定支撑。

前述股份行交易员认为，从长期而言，目前跌到这个位置已经具有比较好的投资价值，只要中美两国利差保持目前的水平，进一步下跌的风险实际已经不大。“只是在讨论投资价值的时候，你必须考虑自己是否有资金配置。”他补充说。

但也有人认为持续反弹也有难度，因为价格不会那么快传导到实需，客盘远期结汇还会继续施压，而且前期多头止损卖盘还未消化殆尽。

**远期套利结汇盘难止**

去年三季度末以来，人民币即期市场受疑似干预的大行购汇阻击，波动性降至冰点，企业更多选择利用远期结汇美元升水大做套利文章。

客盘远期结汇在去年四季度以来大幅增长。根据外汇交易中心数据，当季外汇远期成交量合计高达近216亿美元，为2012年一季度534亿美元以来最高水平。

不过该途径已受央行重视，去年12月初外管局出台汇发44号文，主要从银行角度规范远期结汇，强调真实贸易背景审查。当月远期结汇即从11月的133.5亿美元降至46.3亿美元。

但市场人士认为，掉期升水下行、即期继续受疑似干预箝制的情况下，人民币升值预期还会进一步升温，客户仍会选择继续通过远期结汇来渔利。

一中资大行交易员称，最近几个月代理行渠道遍地开花，利用贸易的套利很多，这已经引起央行关注；同时境内本币资金紧张，CNY的实际收益远比掉期的隐含利率高，即使套利本身难以赚钱，但只要海外资金换成境内的人民币，就有更高的收益，因此套利行为还是难以根除。

他认为，如果央行很认真地开始挤跨境项下人民币的水分、使得量萎缩了，或者减少对即期底线的干预，套利行为才可能会减少。（完）

(审校 杨淑祯)

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