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时事要闻 | 2016年 10月 19日 星期三 08:09 BJT

加勒比海多米尼加岛发生规模5.8级地震--USGS

路透10月18日 - 美国地质调查局称，加勒比海小安地列斯群岛中的多米尼加岛周二发生5.8级地震。

该机构称，震中位于多米尼加联邦首都罗索西方15英里(24公里)

虽然5.8级地震有可能导致可观的破坏，但此次地震震源较深，位于海床下91.8英里(148公里)，可能减缓了影响。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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