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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 14:26 BJT

多米尼加赢下世界棒球经典赛冠军

多米尼加周二3-0完胜波多黎各，赢下第三届世界棒球经典赛(WBC)冠军。多米尼加曾在2009年赛事中首轮尴尬出局，但本届赛事八战全胜。周二在旧金山举行的决赛中，多米尼加五位投手接力投出三安打完封比赛。效力纽约洋基的罗宾森·卡诺赢得本届大赛最有价值球员(MVP)荣誉。路透

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