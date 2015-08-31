下半年东北经济可能企稳向好 深入推进振兴战略--发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月31日 - 中国国家发展改革委周一表示，尽管东北三省经济增速低于全国水平，但也有积极因素在积聚，预计东北三省下半年经济有可能实现企稳向好。将继续积极应对东北地区经济下行压力，深入紮实推进振兴战略实施。
发改委新闻发言人李朴民在例行新闻发布会上称，正在研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。下一步将加大对重大基础设施和重点民生工程等领域的投资，同时依靠深化改革创新体制机制，依靠创新驱动推进产业升级。
“综合判断，预计东北三省下半年经济运行将缓中趋稳，并有可能实现企稳向好。”李朴民表示。
去年以来，由于周期性和结构性因素的影响，东北地区发展遇到了一些困难和挑战，经济增速回落，部分行业和企业生产经营困难，财政收支矛盾突出。
李朴民指出，今年上半年辽宁、吉林、黑龙江三省增速为2.6%、6.1%和5.1%，经济下行压力较大。不过，今年上半年与一季度相比，辽吉黑三省经济增速分别出现了回升，规模以上工业增加值、固定资产投资、财政收入增速等指标开始回升或降幅收窄，总体开始向好的方向转变。特别是东北地区农业、服务业、就业、城乡居民收入增长总体平稳。
国家主席习近平此前指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。（完）
(发稿 乔艳红；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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