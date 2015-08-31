下半年东北经济可能企稳向好 深入推进振兴战略--发改委

路透北京8月31日 - 中国国家发展改革委周一表示，尽管东北三省经济增速低于全国水平，但也有积极因素在积聚，预计东北三省下半年经济有可能实现企稳向好。将继续积极应对东北地区经济下行压力，深入紮实推进振兴战略实施。

发改委新闻发言人李朴民在例行新闻发布会上称，正在研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。下一步将加大对重大基础设施和重点民生工程等领域的投资，同时依靠深化改革创新体制机制，依靠创新驱动推进产业升级。

“综合判断，预计东北三省下半年经济运行将缓中趋稳，并有可能实现企稳向好。”李朴民表示。

去年以来，由于周期性和结构性因素的影响，东北地区发展遇到了一些困难和挑战，经济增速回落，部分行业和企业生产经营困难，财政收支矛盾突出。

李朴民指出，今年上半年辽宁、吉林、黑龙江三省增速为2.6%、6.1%和5.1%，经济下行压力较大。不过，今年上半年与一季度相比，辽吉黑三省经济增速分别出现了回升，规模以上工业增加值、固定资产投资、财政收入增速等指标开始回升或降幅收窄，总体开始向好的方向转变。特别是东北地区农业、服务业、就业、城乡居民收入增长总体平稳。

国家主席习近平此前指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。（完）

(发稿 乔艳红；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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