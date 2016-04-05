东北特殊钢集团未按期划付超短融付息兑付资金 再次违约

路透上海4月5日 - 自东北特殊钢集团短融实质违约之后，上海清算所周二公告称，截至今日日终，公司仍未收到发行人支付的超短期融资券15东特钢SCP001付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券付息兑付工作；至此再次构成违约。

上周中国东北特殊钢集团曾公告，由于公司流动性紧张，其发行的超短期融资券15东特钢SCP001兑付资金尚未落实，4月5日的10.15亿元人民币的本息偿付存在不确定性。

该期超短融发行规模10亿元，期限90天，票面利率6.00%，主承销商为渤海银行；主体评级为AA负面，债项评级为A-。

而本应于3月28日到期的短期融资券15东特钢CP001，已构成实质性违约。本息偿付总额为8.52亿元，但公司未能按照约定筹措足额偿债资金，该债券不能按期足额偿付。

该期短融发行规模8亿元，期限一年，票面利率6.50%，主承销商为国家开发银行；目前主体评级为AA负面，债项评级为A-1。

路透统计显示，包括本期短融在内，东北特殊钢铁集团累计有68.7亿元的未到期债务，包括超短融、短融、中票、PPN等，到期日分布于2016年至2018年；今年上半年到期的还有15东特钢CP002。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)

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