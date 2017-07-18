东北特钢集团超过50万元的债权现金清偿率22.09%--市场人士

路透上海7月18日 - 此前系列性债券违约的中国东北特殊钢集团重整计划更多细节出炉。市场人士周二透露，东北特钢集团每家债券类和金融类普通债权的债权人，50万元人民币以下的部分100%一次性现金清偿，超过50万元的部分给予一次性现金清偿或债转股的选择权；如选择一次性现金清偿，清偿率仅为22.09%。

但债务清偿率过低等安排引发债权人不满。而东北特钢集团在今日发布的15东特钢PPN002未按期兑付公告中指出，公司重整工作仍在进行当中，重整计划草案尚未经债权人大会表决通过。

一位东北特钢的债权人表示，该方案难以接受，且有国有资产流失之嫌；东北特钢发债时公布的债务数据远远没有这么高，也令人质疑其财报是否存在造假。

“这个口子一开，是不是会引发大量的恶意违约的例子呢？现在国内对于债券持有人保护太不够了，碰到耍流氓的一点办法都没有。现在钢铁一吨毛利超1,000块，把资产便宜卖了，国有资产流失的责任逃不开的。”该债权人表示。

草案并提及，金融类普通债权人每家超过50万元的部分原则上实施债转股。依照投资人提供的方案，假设债券类和金融类普通债权人50万元以上的部分都选择转股，则转股比例为每6.94元债权转为东北特钢1元注册资本。假设仅金融类普通债权人50万元以上的债权部分进行转股，则转股比例为每5.71元债权转为东北特钢1元注册资本。

草案中数据并显示，此次纳入重组的东北特钢、大连特钢、大连高合金三家公司整体负债规模约765.54亿元，纳入重整计划安排范围的债权合计为455.61亿元，其中普通债权377.37亿元。

东北特殊钢集团旗下上市公司抚顺特钢(600399.SS)此前公告称，沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司、本钢板材(000761.SZ)拟分别持有重整后东北特钢集团43%和10%股权。

公告显示，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资公司、本钢板材拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中锦程沙洲投资约44.62亿元人民币，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%。此外，债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。

新华社报导称，东北特钢集团及其管理人7月10日已正式向大连市中级法院提交了重整计划草案。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。大连银监局副局长张兆君今年5月曾透露，银行业对东北特钢的授信敞口约440亿元，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。（完）