东方证券明年上半年有望赴港上市 探索海外业务模式--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 据证券时报周三报道，中国大型券商--东方证券(600958.SS)总裁金文忠昨日表示，东方证券有望明年上半年在H股上市，并利用市场化的资本补充机制进一步扩张。
报道引述东方证券相关知情人士称，该公司两个月前已通过监管部门批准，可赴香港上市，昨日还就H股上市事宜召开相关内部会议。赴港上市会促进其海外业务发展，但东方证券海外业务目前仍是亏损状态。所以，下一步探索出适合公司的海外业务发展模式将成为重点。
该报道还引述东吴证券非银分析师王维逸表示，东方证券自营业务和资管业务都做得非常有特色，公司本身的质地不错。赴港上市将增加其资本实力，可以提升券商自身的市场地位。
不过其同时指出，在年初赴港上市的券商可将融到的资金用于融资融券业务，并迅速获得收益；而如今赴港上市，在融资用途方面就相对受限。因此，东方证券此番上市应该是出于长远战略规划考虑。
目前，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)等多家国内大型券商均已实现A股和H股双融资平台。
东方证券今年3月实现A股首次公开发行（IPO），融资100.3亿元人民币。该股周二收报25.48元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。