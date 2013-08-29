东方证券获批资格 公募基金牌照正式向券商扩容

路透上海8月29日 - 中国证券报周四报导，作为首家申请公募资格的证券公司，东方证券已获得监管层批复同意函，即将取得公募基金牌照，公司下一步将申请发行首只公募基金产品。

7月底上海东方证券资产管理有限公司向上海证监局提交了申请公募基金管理业务资格现场检查的申请。之后上海证监局会同证监会相关部门，组织开展对上海东方证券资产管理有限公司的现场检查。经过现场检查后，上海东方证券资产管理有限公司凭证监会机构部出具的监管意见函，正式向证监会提出了开展公募基金管理业务的申请。

东方证券此前已按照发行公募基金的相关要求，变更了公司构架，投资经理也作出相应调整，并设立了基金投资部。而在正式获得公募基金资格后，公司正在为发行首只产品做准备，首只产品将为股票型基金。

中国证监会2月18日公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》，宣布从今年6月1日起，证券公司、保险资产管理公司以及专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的资产管理机构等，可以向证监会申请开展基金管理业务，中国证监会依法核准其业务资格。（完）

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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