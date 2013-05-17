东风汽车获福汽集团45%股权 控股东南汽车

路透北京5月17日 - 中国证券报周五报导称，东风汽车集团(0489.HK)母公司--东风汽车公司出资获得福汽集团45%股权，并控股福汽集团旗下乘用车资产东南汽车。

报导引述东风内部人士称，东风汽车公司将以增资方式受让福建省国资委持有的福建省汽车工业集团45%的股权；同时还将与福汽集团组建投资公司，东风将持有投资公司三分之二的股权，新投资公司将持有东南汽车50%股份，东风汽车进而控股东南汽车。

东风汽车的上述重组动作有助于其扩充旗下自主品牌力量。东风汽车设定的中期目标为2016年自主品牌年销量达到300万辆，而在2012年的实际销量为112.1万辆。

东南汽车重组前的股权结构显示，福汽、中华汽车和三菱(7211.T)分别占50%、25%和25%。业内人士分析称，三方合资的模式决定了其股权纠葛的复杂局面，东风汽车入主或增强中方在东南汽车中的话语权；不过，东风汽车与东南汽车其他非中方股东的合作难度比较大。

2013年东风汽车公司确立的主要经营目标为：实现汽车销量332万辆，主营业务收入稳中有升，利润率高于行业平均水平；2012年其汽车销量为307.85万辆，乘用车销量为245.5万辆。

中国汽车行业三大集团之一的东风汽车公司，旗下除了与韩国起亚汽车(000270.KS)的合资公司以外，大部分汽车资产已进入上市公司东风汽车集团；而东风汽车公司旗下的A股上市公司东风汽车股份有限公司(600006.SS)则主要承担新能源汽车的发展。

东风汽车的十二五(2011-2015年)规划中，将年产销的目标确定为500万辆，同时还确定了重点战略领域，包括自主品牌、合资事业、海外事业、新能源汽车、自主创新能力等。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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