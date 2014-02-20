东风汽车投资20亿元扩建技术中心

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海2月20日 -中国三大汽车集团之一的东风汽车公司周四宣布，旗下东风汽车公司二期项目在湖北武汉正式启动，总投资20亿元人民币，预计2016年投入使用。项目的完成将为东风自主品牌乘用车的研发提供强大的技术支撑。
东风汽车公司新闻稿称，该扩建项目包括产品设计楼和试制工艺车间的二期项目，涵盖动力总成、车身、底盘、电子电器和材料等试验室在内的联合试验室，环境实验室等。
技术中心武汉基地一期项目于2010年7月投入使用，在一期项目的支撑下，东风风神S30、H30、A60等系列车型顺利问市，自主研发的首款E-TECO A16发动机也批量生产。
东风汽车公司旗下东风汽车有限公司(0489.HK)是其旗舰子公司，后者刚完成向法国汽车大厂PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的投资交易。东风汽车和法国政府各自向PSA标致投资8亿欧元，持股各占14%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。