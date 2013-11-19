《阳歌专栏》东风汽车应放弃入股标致

6月11日在德国巴伐利亚一家标致汽车展厅中拍到的一辆遭洪水浸泡过的标致车。 REUTERS/Wolfgang Rattay

**亚信联创即将私有化**

电信软件提供商亚信联创ASIA.O私有化的日子迅速临近，为其上市篇章画上句号，亚信联创是中国第一批赴海外上市的科技企业之一。该公司宣布，将于12月19日召开特别股东会议，对私有化计划进行投票。该公司股票已经被西方投资者忽略达数年时间，即将到来的私有化反映中国较小型科技企业获得西方投资者关注所面临的挑战。

亚信联创于2000年在纳斯达克上市，上市首日股价即接近100美元，而IPO价格只有24美元。在随后到来的互联网泡沫破裂中，该公司股价迅速下滑，10多年来一直低于30美元。

2011年开始的一波在美上市中国企业财务丑闻导致该公司陷入第二轮危机，股价长期低迷。5月宣布的私有化报价为每股12美元。这意味着上市伊始即买入亚信联创并持有的投资者现在亏了一半。

近期很多在美上市的中国企业选择私有化。其他已经退市或准备退市的企业包括游戏运营商盛大互动、户外广告商分众传媒、芯片生产商展讯SPRD.O和IT服务提供商文思海辉PACT.O等。这些企业的私有化大多有序而且低调，但亚信联创的私有化则更富有戏剧性。

2012年初，该公司首次称与潜在买家接触，随后雇佣了一个咨询顾问寻找其他竞价买家。最初的买家--中信集团旗下企业为首的一个集团耗时一年多赢得竞价。这引发很多投资者诉讼，让我怀疑其他愿意出更多钱的竞价买家对亚信联创的选择不满。这些诉讼大概都已解决，亚信联创下个月准备私有化。

该公司股价最新报11.64美元，股东投票的声明宣布后股价几乎没什么变动。或许投资者对私有化仍存有一些怀疑，也许不开心的股东准备在12月的投票上进行反扑。更大的可能性是西方投资者早就对亚信联创失去了兴趣，这是在美上市中国小型企业面临的越发常见的问题。某种程度上这是好事，因为这意味着未来几年只有知名度较高的中国企业会赴海外上市。至少现在这表明美国投资者对所有在美上市中国科技企业感兴趣的时代过去了。

一句话：亚信联创即将私有化，为西方投资者对中国科技企业长达10多年的痴迷画上句号。

**东风汽车应放弃入股标致**

中国企业收购全球低价资产的嗜好上周又成了焦点，有报道称东风汽车(0489.HK)接近入股处于困境中的法国汽车厂商标致(PEUP.PA)。收购全球品牌与中国政府呼吁的中国企业全球化方向一致，将有助于东风汽车迅速扩张至全球舞台。

但这是中国企业收购问题品牌的又一个实例，如果标致被迫削减规模甚至关门，东风汽车可能竹篮打水一场空。为了防止这样的情况出现，中国政府应该否决这宗并购，因为如果入股标致，东风汽车将陷入大麻烦并遭受大规模亏损。

同时，中国政府需要教育中国企业，未来寻找收购标的时可以考虑更加年轻而且没有问题的企业，这样的企业拥有竞争优势，所拥有的专利技术和更加灵活的企业结构能带来更加光明的未来。

去年就出现了东风汽车入股标致的传言，因标致寻求战略投资者帮助扭转困局。标致去年公布50亿欧元亏损，因竞争激烈和法国市场低迷导致核心汽车部门营收下降10%。该公司正在裁员1,500人，以试图今年回归盈利。

东风汽车和标致都没有确认在进行并购谈判。媒体上周报道称，并购正在临近。协议达成后，东风汽车和法国政府将分别占有标致20-30%的股权，双方共同向标致注资30亿欧元。

消息人士称，并购进展非常缓慢，部分原因是东风汽车董事长徐平尚尚不认可并购会有利于公司。东风汽车试图通过入股标致降低对现有日本合作伙伴日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)的依赖。去年的中日领土纠纷导致日系车销量大幅下降。

过去10年里，中国汽车厂商的全球并购令人沮丧。2004年，上汽集团(600104.SS)收购韩国汽车厂商双龙。但双龙未能扭转困局，后来破产，迫使上汽集团大规模计提资产。2006年，吉利(0175.HK)收购了英国出租车生产商锰铜公司(ManganeseBronze)20%股权，去年锰铜公司破产，吉利的投资也化为乌有。2010年，吉利出资18亿美元收购了瑞典汽车厂商沃尔沃，目前仍难以让沃尔沃扭亏为盈。

中国企业的全球并购很多都不成功。电视生产商TCL(1070.HK)(000100.SZ)收购欧洲手机和电视资产最终失败，因收购标的存在巨大问题。尽管2005年联想(0992.HK)收购IBM(IBM.N)被认为是中国比较成功的并购之一，最初几年也是问题多多，联想不得不进行了大规模重组。

近期食品行业的大规模海外并购看起来还不错，值得其他企业学习。光明食品过去两年进行了数次大规模并购，包括斥资超过10亿美元收购英国食品公司Weetabix。今年早些时候，双汇出资47亿美元收购了Smithfield，创造了中国企业收购美国资产的记录新高。

Weetabix和Smithfield被收购时都是相对健康的企业，这意味着中国买家在执行艰难的并购整合时少了一个担忧。在科技和汽车等更为复杂的行业里，收购健康的企业可能往往要支付很高的溢价，大多数中国买家可能负担不起。

中国汽车厂商和其他科技企业应该放弃大公司，考虑那些规模小一些、更加年轻而且拥有知识产权的并购标的，帮助其全球发展。中国买家应该认识到，便宜的企业有便宜的道理。中国政府应该介入，否决类似东风汽车入股标致这样的并购。

一句话：东风汽车应该放弃入股标致的计划，如果东风汽车不这么做，中国政府应该否决这宗并购。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。