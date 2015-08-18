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中国财经 | 2015年 8月 18日 星期二 09:51 BJT

东风携手国能研发新能源汽车

路透北京8月17日 - 新华社报导称，中国东风汽车公司与国能电动汽车瑞典有限公司周一签署战略合作协议，双方将在新能源汽车技术领域开展共同研发活动。

报导称，根据协议，东风将支持国能在天津建设新能源汽车研发及生产基地，包括支持国能利用东风汽车零部件供应商体系实现规模化采购成本优势，与东风经销商体系开展对接完成销售和服务体系建设等。

与此同时，国能将支持东风汽车旗下自主品牌车型针对海外市场进行适应性改造，以满足进入欧洲市场的法规和技术性规范要求，并支持东风汽车通过国能汽车经销商体系开发欧洲和北美等重要汽车市场。

报导没有透露协议涉及的金额。

国能2012年收购瑞典萨博汽车核心资产、技术和知识产权，拥有完整、独立的汽车整车设计和生产能力。

今年6月，国能与国研科技集团有限公司（国务院发展研究中心控股）等联合在天津投资成立国能新能源汽车有限公司，研发、生产纯电动汽车和增程式电动汽车。（完）

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