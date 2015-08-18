东风携手国能研发新能源汽车

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月17日 - 新华社报导称，中国东风汽车公司与国能电动汽车瑞典有限公司周一签署战略合作协议，双方将在新能源汽车技术领域开展共同研发活动。
报导称，根据协议，东风将支持国能在天津建设新能源汽车研发及生产基地，包括支持国能利用东风汽车零部件供应商体系实现规模化采购成本优势，与东风经销商体系开展对接完成销售和服务体系建设等。
与此同时，国能将支持东风汽车旗下自主品牌车型针对海外市场进行适应性改造，以满足进入欧洲市场的法规和技术性规范要求，并支持东风汽车通过国能汽车经销商体系开发欧洲和北美等重要汽车市场。
报导没有透露协议涉及的金额。
国能2012年收购瑞典萨博汽车核心资产、技术和知识产权，拥有完整、独立的汽车整车设计和生产能力。
今年6月，国能与国研科技集团有限公司（国务院发展研究中心控股）等联合在天津投资成立国能新能源汽车有限公司，研发、生产纯电动汽车和增程式电动汽车。（完）
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。