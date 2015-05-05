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中国财经 | 2015年 5月 5日 星期二 13:43 BJT

东风汽车集团澄清母公司没表示过与一汽合并的意向

路透香港5月5日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。

东风汽车集团早盘暂停买卖，公司中午在联交所发出公告称，截至目前为止，公司与东风汽车公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的资讯。公司董事会亦未研究相关合并事宜。

东风汽车集团将于午盘恢复股份买卖，停牌前该股周一收报13.06港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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