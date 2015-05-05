东风汽车集团澄清母公司没表示过与一汽合并的意向

中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透香港5月5日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。
东风汽车集团早盘暂停买卖，公司中午在联交所发出公告称，截至目前为止，公司与东风汽车公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的资讯。公司董事会亦未研究相关合并事宜。
东风汽车集团将于午盘恢复股份买卖，停牌前该股周一收报13.06港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
路透上海5月4日 - 上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。