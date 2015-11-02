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时事要闻 | 2015年 11月 2日 星期一 15:57 BJT

中国东风汽车公司总经理朱福寿涉嫌严重违纪 接受组织调查

路透北京11月2日 - 中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

东风汽车网站显示，朱福寿曾任中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理。9月末仍出席公开活动，并做了相应的致辞。

东风汽车公司为东风汽车集团(0489.HK)的母公司。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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