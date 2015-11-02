东风汽车称已暂停朱福寿的执行董事及总裁职责

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港11月2日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周一称，该公司已暂停朱福寿的执行董事、总裁职责。
中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
东风汽车公司为东风汽车的母公司。东风汽车在联交所的声明称，该公司已暂停朱福寿的职责，并将跟进上述事件，如有情况将适时发出进一步公告。
该股今天盘中最多跌2.7%，终场收跌1.78%，报11.04港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。