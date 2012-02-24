东风汽车将召回8,818辆骐达轿车

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月24日电---中国国家质检总局周四称,东风汽车集团(0489.HK)与日本日产(7201.T)的合资企业--东风汽车有限公司将召回8,818辆骐达轿车,因燃油压力传感器锁紧扭矩不足,有可能导致燃油渗漏,存在安全隐患.
质检总局网站的新闻稿并称,此次召回从2012年3月20日起,涉及自2011年4月19日至2011年12月28日生产的配备MR16型号发动机的部分骐达轿车.
新闻稿称,东风汽车将对召回范围内的车辆进行检查并做紧固处理,以消除故障隐患.
东风汽车集团股份有限公司与日产汽车公司在该合资公司各拥有50%的股份.
今年1月,日本本田汽车(7267.T)和东风汽车集团股份公司的合资企业--东风本田汽车有限公司曾召回部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.(完)
欲了解更多详情,请点选质检总局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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