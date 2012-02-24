东风汽车将召回8,818辆骐达轿车

路透北京2月24日电---中国国家质检总局周四称,东风汽车集团(0489.HK)与日本日产(7201.T)的合资企业--东风汽车有限公司将召回8,818辆骐达轿车,因燃油压力传感器锁紧扭矩不足,有可能导致燃油渗漏,存在安全隐患.

质检总局网站的新闻稿并称,此次召回从2012年3月20日起,涉及自2011年4月19日至2011年12月28日生产的配备MR16型号发动机的部分骐达轿车.

新闻稿称,东风汽车将对召回范围内的车辆进行检查并做紧固处理,以消除故障隐患.

东风汽车集团股份有限公司与日产汽车公司在该合资公司各拥有50%的股份.

今年1月,日本本田汽车(7267.T)和东风汽车集团股份公司的合资企业--东风本田汽车有限公司曾召回部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.(完)

欲了解更多详情,请点选质检总局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。