东风汽车与标致结盟 将为后者赢得喘息机会

图为东风汽车与法国标致雪铁龙在武汉合资公司的汽车组装线。 REUTERS/Darley Shen

* 标致与东风汽车将宣布结盟--消息人士

* 以前的重组“痛苦不堪”--部长

* 投资者期待复兴计划--分析师

路透巴黎2月18日 -法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)与中国东风汽车集团已同意30亿欧元(41亿美元)的资本结盟，此举将给这家处于困境的法国厂商带来新的领导人、争取到更多重振业务的时间，并将结束其两个世纪以来由家族控制的局面。

在周三发表官方声明之前，两名了解情况的消息人士对路透表示，标致、东风汽车(0489.HK)和法国政府已经签署一项不具约束力的框架协议。

东风汽车周三表示，2月18日与PSA标致雪铁龙、法国政府及EPF/FFP达成谅解备忘录，涉及金额约为8亿欧元。东风汽车集团已经申请2月19日从上午9:00开始恢复股票交易。

此前消息人士表示，根据这项谅解备忘录，东风汽车与法国政府将各自出资约8亿欧元，分别获得14%的股权与发行认股权证。

分析师表示，标致执行长Philippe Varin与前雷诺高层CarlosTavares现在必须解释将如何利用新资金来改善获利。当交易确定之后，Carlos Tavares将接替PhilippeVarin。

“期望很高，”伦敦ISI Group的分析师ErichHauser在一份报告中指出，“PSA(标致)需要展示新的股权结构来吸引投资者的兴趣。”

现有股东将有权按照与预留增资相同的每股7.50欧元价格购买更多股份，从而令筹资规模最多可增加10亿欧元。这一价格较标致当前股价折让高达40%。

标致家族持有的25.4%股权和38%投票权将被稀释到与东风汽车和法国政府相同，从而部分让出公司控制权。

消息人士表示，这份拯救协议和与西班牙桑坦德银行(SAN.MC)达成新的贷款合作关系，将确保其贷款部门继续运作。

它也将能巩固标致与东风汽车在中国合资公司的力量，提高产量、新建一座研发中心并将业务扩展到东南亚市场。

公司内部人士称，过去在标致家族的控制下，该公司面对竞争压力的反应迟缓，并且错失了很多深化与宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、丰田汽车(7203.T)和三菱汽车(7211.T)合作关系的良机。

消息人士指出，与东风汽车达成的协议也将令董事长ThierryPeugeot把权力交予独立的继任者，而目前继任者人选尚未确定。

分析师称，东风汽车提供的现金为标致争取到了时间，但并未解决欧洲方面的问题。这些问题是标致2012年蒸发30亿欧元现金，并且净亏50亿欧元的主要原因。

Bernstein Research分析师MaxWarburton在2月14日曾表示，标致还需放弃一座工厂并冻结投资，才可能在该地区恢复盈利。

Warburton指出，尽管这种补救法“风险高、具破坏性且压力巨大“，但标致仍有机会摆脱当前的困境。

但法国政府已表示，身为新的大股东，不太可能接受将来关闭更多工厂。法国政府去年一开始曾阻止关闭巴黎附近的Aulnay工厂。

法国工业部长蒙特布尔称，预期标致将实现当前承诺，在每个法国厂址至少打造一种新车款，且在2016年在法国国内生产100万辆车。

他稍后证实了政府的出资及与东风的协议。

标致股价周二下挫2.2%，收报12.50欧元。东风股价周一收低1.6%，周二则暂停交易。

除了让手头部份现金投入运作外，一些抱持怀疑态度的人士质疑，这起结盟对东风和其本身的风神车系能带来什么好处。

根据知情人士，东风和标致将以两家公司的品牌推出标致HybridAir节能传动等技术。

消息人士称，这项经过数月谈判的交易可能在中国国家主席习近平3月底访问巴黎期间正式签署。但交易还需通过标致股东的表决。(完)

(编译 张涛/徐文焰/张若琪 审校 张荻)

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