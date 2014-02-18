东风和法国政府将向PSA标致雪铁龙注资 持股各占14%--消息

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海2月18日 -东风汽车的消息人士对路透表示，中国东风汽车集团(0489.HK)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二稍晚将签署资本结盟谅解备忘录(MOU)。
该消息人士表示，根据这一不具约束力的协议，东风和法国政府将各自向PSA标致雪铁龙投资8亿欧元，持股各占14%。
其并称，PSA标致雪铁龙向现有股东出售新股后，筹资总额将达到30亿欧元。这位消息人士拒绝署名，因该信息尚未公开。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。