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中国财经 | 2014年 2月 18日 星期二 11:12 BJT

东风和法国政府将向PSA标致雪铁龙注资 持股各占14%--消息

路透上海2月18日 -东风汽车的消息人士对路透表示，中国东风汽车集团(0489.HK)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二稍晚将签署资本结盟谅解备忘录(MOU)。

该消息人士表示，根据这一不具约束力的协议，东风和法国政府将各自向PSA标致雪铁龙投资8亿欧元，持股各占14%。

其并称，PSA标致雪铁龙向现有股东出售新股后，筹资总额将达到30亿欧元。这位消息人士拒绝署名，因该信息尚未公开。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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