东风和PSA标致雪铁龙协议资本结盟--消息（更新版）

(新增东风股票停牌及协议细节)

路透上海2月18日 -一名东风汽车消息人士对路透表示，中国东风汽车集团(0489.HK)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二将签署资本结盟谅解备忘录(MOU)。

该消息人士表示，根据这一不具约束力的协议，东风和法国政府将各自向PSA标致雪铁龙投资8亿欧元(11亿美元)，持股各占14%。

消息人士称，PSA标致雪铁龙向现有股东发售新股后，筹资总额将达到30亿欧元。这位消息人士拒绝署名，因该信息尚未公开。

标致家族拥有的25%持股比例及38%投票权，将稀释降到与法国政府及东风相同水准，低于能够否决决议所需要的三分之一比例门槛。这项协议将结束标致家族对公司的控股地位。

东风发言人周密表示，周三将宣布与PSA交易有关的消息。

消息人士周一向路透表示，PSA标致雪铁龙创始家族同意与中国东风汽车的资本结盟计划。消息人士表示，这项计划预定周二由标致董事会批准，周三宣布。

在欧洲汽车市场六年低迷期间，标致是受创最重的车厂之一，目前依靠国家为标致销售融资部门提供的70亿欧元担保而继续运作，但这项担保明年到期。

消息人士表示，标致计划向东风及法国政府发行新股，每股7.50欧元，与周一收盘价12.79欧元相比，折价幅度深达41%，之后再向现有股东发股。

东风在港交所公告，公司股票周二停牌，等待公布重大讯息。东风股价周一收跌1.6%，报10.96港元。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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