东风与雷诺组建合资汽车公司获批

路透香港12月5日 -中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周四宣布，发改委已批准公司与法国雷诺汽车(RENA.PA)联合重组建设生产多用途乘用车及配套发动机的合资公司，总投资77.556亿元人民币。

东风汽车的声明称，公司与雷诺将各持合资公司50%股权，合资公司将建设规模年产15万辆多用途乘用车及配套发动机，上述产能随后可根据市场需求增加。

公司表示，通过组建合资公司，有助于增强东风汽车集团整体竞争实力，提升品牌价值和技术能力，增进集团利益。

东风汽车主要从事商用车（包括卡车和客车）、乘用车（包括基本型、MPV和SUV），发动机及其他汽车零部份制造。雷诺则为法国最大的工业企业之一，也是欧洲的大型汽车制造商。

东风汽车早盘中段股价跌0.98%，报12.1港元，过去一个月累计升逾9%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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