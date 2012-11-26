东风与雷诺65亿元合资项目已上报发改委--报载

路透上海11月26日电---第一财经日报周一报导称,拖延八年之久的中国东风汽车集团(0489.HK)与法国雷诺(RENA.PA)合资项目已上报国家发改委,只等批复.该项目选址在湖北武汉,投资达65亿元人民币.

报导引述消息人士称,东风雷诺在武汉工厂的一期产能是20万辆,首批生产的车型将是运动型多功能车(SUV)科雷傲.

而雷诺中国执行总裁陈国章近日则表示,雷诺国产项目的生产资质会借壳三江雷诺,不会另行申请.三江雷诺是雷诺在中国最早的合资公司,公司地址在湖北孝感,但因经营不善而停产多年.

东风一位相关人士对路透表示,对於上述合资公司事宜不知情,而雷诺方面则不愿发表评论.

外资品牌在中国生产汽车,基本透过与中方合资的形式进行.雷诺是外资汽车大厂中少数未能在中国本土生产的公司,而东风汽车已与日产(7201.T)、本田(7267.T)和标致雪铁龙(PEUP.PA)分别成立合资企业.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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