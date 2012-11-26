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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 15:33 BJT

中国东风与雷诺合资项目已上报发改委

第一财经日报周一报导称，拖延八年之久的中国东风汽车集团法国雷诺合资项目已上报国家发改委，只等批复。该项目选址在湖北武汉，首批生产的车型将是运动型多功能车科雷傲。图为雷诺车标。路透

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